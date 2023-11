Wyższe świadczenia dla seniorów? „Sposób naliczania emerytur niezgodny z konstytucją”

Emerytury czerwcowe to sprawa, którą od lat śledzili seniorzy, w szczególności ci, którzy przeszli na emeryturę między na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. Złożenie wniosku o świadczenie w tym miesiącu przez długie lata skutkowało niższym wymiarem emerytury w porównaniu do wniosków złożonych w pozostałych jedenastu miesiącach roku. Czerwcowi emeryci nie byli bowiem uwzględniani w dodatkowych waloryzacjach kwartalnych, przez co ich świadczenia były niższe nawet o kilkaset złotych. Co z tej sprawie postanowił Trybunał?

Czerwcowi emeryci. Jest rozstrzygnięcie w TK

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób waloryzacji emerytur dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 był niekonstytucyjny.

Niewykluczone, że pokrzywdzeni przez system emeryci otrzymają wyrównania, na które nowy rząd będzie musiał znaleźć pieniądze.

Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że "prognozowane zwiększenie wydatków na emerytury z FUS w wyniku ewentualnych zmian wynikających z orzeczenia TK wyniosłoby w latach 2024-2033 w kwotach nominalnych łącznie 2 mld 802 mln zł”.

Źródło: Radio ZET