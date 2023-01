Wyższy wiek emerytalny albo wyższe podatki. Wróci dłuższa praca?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Choć wskaźniki demograficzne przemawiają raczej za jego podwyższeniem, to zdaniem prawie 45 proc. Polaków rząd powinien skrócić czas pracy warunkujący uzyskanie emerytury – wynika z sondażu dla Radia ZET. Eksperci są jednak przekonani, że obniżka wieku emerytalnego czy nawet niepodwyższanie go odbije się na finansach seniorów i tych, którzy dla emerytury poprzez składkę będą finansować.

„Niskie emerytury i wyższe podatki”. Co się stanie, gdy wiek emerytalny nie zostanie podniesiony?

„Jeśli minimalny wiek emerytalny zostanie utrzymany na dzisiejszym poziomie (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), to za kilka dekad większość emerytów będzie mogła liczyć co najwyżej na świadczenie minimalne” – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Dziennik podał, że obecnie odsetek minimalnych emerytur wynosi ok.10 proc. W 2060 wzrośnie on nawet sześciokrotnie.

Wszystko m.in. przez niekorzystne prognozy demograficzne. Coraz więcej osób będzie odchodziło z rynku pracy, a jednocześnie zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym, które obecnie „pracują” na emerytury seniorów.

- Możemy znaleźć się w bardzo niekorzystnej sytuacji, w której ludzie pracują krótko, otrzymują wysoką emeryturę minimalną (co zmniejsza bodźce do dłuższej pracy), a młodsze roczniki ponoszą wysokie koszty podatkowe takiego rozwiązania – ocenił prof. Michał Brzoza-Brzezina z SGH.

Eksperci pytani przez dziennik zgodnie przyznali także, że wiek emerytalny powinien zostać wyrównany dla obu płci. – Niższy wiek emerytalny kobiet jest nie tylko anachronizmem, ale przede wszystkim działa przeciwko ich interesowi. Coraz częściej dostrzegane jest, że prowadzi to do niskich emerytur kobiet. Rzadziej zauważa się, że to ogranicza ich możliwości zawodowe w zaawansowanej fazie ich życia zawodowego na skutek ich krótszej w porównaniu z mężczyznami perspektywy zawodowej – tłumaczy prof. Marek Góra z SGH.

Optymalnym wiekiem emerytalnym zdaniem rozmówców „Rzeczpospolitej” powinno być 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Zmiana ta nie powinna być jednak wprowadzana z dnia na dzień, lecz rozłożona np. na 10 lat.

