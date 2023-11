Wiek emerytalny w Niemczech– jak podaje Deutsche Welle – stopniowo podnoszony jest do 67. roku życia. Nasi zachodni sąsiedzi statystycznie pracują zatem dłużej niż Polacy, którzy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat – w przypadku kobiet, i 65 w przypadku mężczyzn. Co więcej, niemiecka prasa pisze o potrzebie dalszego ponoszenia wieku emerytalnego.

Wyższy wiek emerytalny? „50 lat pracy w zupełności wystarczy”

Jak podał dziennik Deutsche Welle, kanclerz Olaf Scholz zabrał głos w trwającej dyskusji na temat podniesienia wieku emerytalnego do 70 lat. Za taką decyzją miałyby stać zmiany demograficzne: seniorów przybywa, przez co koszty wypłat emerytur rosną, a rąk do pracy zaczyna brakować, podobnie jak składek zasilających system emerytalny. „Wielu emerytów, mało płatników” – podsumowano w dzienniku.

Niemiecki polityk uznał jednak, że zmiany te byłyby zbyt daleko posunięte. Jak czytamy, podwyższenie wieku emerytalnego byłoby „niewłaściwie” i „nie ma sensu” – powiedział Scholz w dyskusji zorganizowanej przez dziennik „Heilbronner Stimme”.

Kanclerz wyjaśnił, że 17-latek kończący szkołę i rozpoczynający naukę zawodu ma przed sobą 50 lat pracy, zanim przejdzie na emeryturę. „50 lat to sporo czasu” – dodał. Zdaniem Scholza nic nie stoi na przeszkodzie, by 67-latkowie dobrowolnie pracowali dłużej. Niemiecki polityk pokreślił, że niezbędna jest promocja zatrudnienia osób z tego pokolenia. - Najpierw zróbmy coś w tej kwestii, zanim znów rozpoczniemy tę głupią dyskusję na temat wieku emerytalnego – podsumował.

Wiek emerytalny – zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – powinien być wyższy także w Polsce. Stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia znalazło się wśród rekomendacji OECD dla naszego kraju. Czy przymierzająca się do przejęcia władzy opozycja może zdecydować się na taki ruch? Partie opozycyjne zgodnie uznały, że zmian w wieku emerytalnym nie będzie.

Źródło: Radio ZET/ Deutsche Welle