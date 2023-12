Wzrośnie dodatek do emerytury. Kwota bazowa przebije 6 tys. złotych

Emerytura honorowa to świadczenie wypłacane co miesiąc osobom, które ukończyły 100. rok życia. Co ciekawe, przyznawane jest również tym, którzy nie nabyli prawa do emerytury. Co to za świadczenie?

Emerytura honorowa: dla kogo?

Emerytura honorowa przyznawana jest osobom, które skończyły 100 lat. Wypłacana jest co miesiąc, jako dodatek do emerytury.

Emeryturę honorową wypłacają:

ZUS

KRUS,

MSWiA,

MON.

Co ciekawe, o emeryturę honorową mogą ubiegać się także osoby, które nie nabyły prawa do emerytury, czyli nie mają odpowiedniego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jak otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa: wniosek

Emerytura honorowa przyznawana jest z urzędu, oznacza to, że nie musimy składać żadnego wniosku. Gdy ukończymy 100 lat, ZUS sam zacznie nam ją przesyłać jako dodatek do emerytury.

Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 100 lat, ale nie pobierają emerytury ani renty. Im także należy się emerytura honorowa, ale muszą złożyć odpowiedni wniosek.

Dokumentem potwierdzającym datę urodzenia jest ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 roku, ważny paszport lub odpis skrócony aktu urodzenia.

Emerytura honorowa: ile wynosi?

Emerytura honorowa wynosi tyle ile średnie wynagrodzenie określone przez GUS, obowiązujące w dniu urodzin seniora.

Nieco zaskakujące jest to, że emerytura honorowa zmienia się z waloryzacją, ale nie podlega waloryzacji: raz przyznana kwota nie zmienia się do końca życia. Emeryt dostaje tzw. kwotę bazową, która obowiązywała w dniu jego setnych urodzin. Dla osób, które urodziny obchodzą w okresie 1 marca 2023-29 lutego 2024 roku, jest to 5540,25 zł brutto. Od 1 marca 2024 r., według prognoz, będzie to ponad 6 tys. złotych brutto.

Emeryturę honorową w Polsce w 2023 r. pobiera 2,9 tys. stulatków, 90 proc. to kobiety. Rok temu było to 2689 osób. „Widzimy, że ta liczba stale rośnie, z miesiąca na miesiąc” – powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Z szacunków wynika, że w 2035 roku w Polsce będzie żyło ponad 20 tys. stulatków.

Źródło: Radio ZET/PAP/rynekseniora.pl