„Wzrost emerytur przekroczy 20 proc.” Premier powiedział, skąd rząd weźmie pieniądze

Waloryzacja emerytur 1 marca wyniesie nie 13,8 proc. – jak pierwotnie założono, lecz 14,8 proc. Tyle właśnie wyniosła inflacja emerycka, którą uwzględnia się przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji. To minimalna w świetle ustawy podwyżka świadczeń, jaką rząd musi zagwarantować seniorom w dobie galopującej inflacji. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią.pl zapewnił, że jest ona odpowiednią rekompensatą za skutki drożyzny.

Waloryzacja emerytur. Premier o 20 proc. podwyżkach

Podwyżka świadczeń ostatecznie wyniesie 14,8 proc. Ile wyniesie emerytura po podwyżce na rękę? Można to sprawdzić w kalkulatorze emerytur, w którym uwzględniona zostanie kwota brutto i netto po i przed podwyżką.

- Podnosimy waloryzację z 13,8 do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 procent i znacząco przekroczy inflację - zauważył Morawiecki.

Szef rządu jako „podwyżkę” uznał także trzynaste świadczenie i czternastkę, która przysługuje jedynie tym, którzy nie przekroczą progu dochodowego. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed poinformował o limicie dochodów w wysokości 2900 zł brutto. Do tej kwoty seniorzy będą mogli otrzymać czternastkę w pełnej kwocie. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Premier pytany o finansowanie dodatkowych świadczeń powiedział, że sprawę załatwia np. uszczelnienie VAT. - Wszyscy wiedzą, że uszczelniliśmy VAT, ale procentowo jeszcze większym sukcesem jest uszczelnienie systemu CIT. Mimo obniżki tego podatku dla małych i średnich firm będziemy mieć blisko trzykrotny wzrost wpływów z 33 miliardów do ponad 90 – podsumował szef rządu. Mateusz Morawiecki dodał, że te dodatkowe 60 mld zł finansują 500 plus, trzynastkę i jak mówił premier „jeszcze zostaje na inwestycje w drogi, żłobki i szpitale”.

