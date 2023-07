Wzrost wynagrodzeń od 1 września. O tych zmianach pracodawcy muszą pamiętać

Praca nie tylko dla pełnoletnich. Właściciele firm mogą zatrudniać także pracowników młodocianych, jednak na odrębnych zasadach. Mowa o osobach, które ukończyły 15 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie. - Od 1 września 2023 r. o 3 proc. wzrośnie ich wynagrodzenie, a od 30 września wejdą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych – powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Praca dla młodocianych na nowych zasadach

Ekspertka przypomniała o nowym rozporządzeniu w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Nowe przepisy wchodzą w życie 30 września, a zatem pracodawcom zostało niewiele czasu, by przygotować się do nowych wymogów.

W świetle prawa, jak mówiła Monika Jurkiewicz, można zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową bądź przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowia.

Przepisy zakładają jednak wyjątki. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

30 września 2023 r. traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpi je nowa regulacja – rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. W nowym wykazie znajdują się zlecenia, do których można zatrudnić młodocianych w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego.

- Oznacza to, że prace w drugim wykazie dalej są pracami wzbronionymi – jednak ich wykonywanie dopuszczone jest warunkowo na określonych zasadach – wyjaśniła Jurkiewicz.

Zdaniem ekspertki dopuszczenie młodocianych do tych prac powinna poprzedzać ocena ryzyka zawodowego. - Pracodawca musi ustalić wykaz prac wzbronionych, jak również wykaz prac wzbronionych – dozwolonych w ograniczonym zakresie w ramach przygotowania zawodowego oraz podać go do wiadomości pracowników, ale w ustalaniu takiego wykazu obligatoryjnie powinien uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi – dodała.

Ekspertka ostrzegła, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała oko na pracodawców także w kwestii wynagrodzeń młodocianych. Od 1 września ich pensja wzrośnie o 3 proc. Kwota wynagrodzenia zależna jest od średniej pensji w gospodarce, a także od wieku i poziomu edukacji pracownika.

RadioZET.pl/PAP