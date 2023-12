Z rządu PiS do NBP. Artur Soboń ma nową posadę

Artur Soboń ma zagwarantowaną posadę w banku centralnym. Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia br. powołał byłego wiceministra finansów na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Soboń w zarządzie NBP

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 r. powołał Artura Sobonia na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wręczenie nominacji odbyło się w dniu 6 grudnia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim" - przekazano na stronie internetowej prezydenta.

Artur Soboń potwierdził w social mediach, iż „przez kolejne sześć lat będzie służył Polsce, złotemu i bankowi centralnemu”. Podziękował prezydentowi za powołanie go do NBP. Ta nominacja nie przeszła bez echa w mediach społecznościowych.

„Nie masz wstydu, Polska to nie PiS” – napisał na portalu X europarlamentarzysta z Lewicy Łukasz Kohut. „Jeśli będzie Pan bronił złotego tak, jak uzdrawiał Pan Polski Ład, to mamy problem” – dodał z kolei radny z ramienia Platformy Obywatelskiej Jakub Paduch.

Przypomnijmy, że Soboń w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra finansów. To on był współodpowiedzialny m.in. za Polski Ład i jego kolejne reformy. Teraz przez sześć lat zasiadał będzie w zarządzie banku centralnego, w skład którego wchodzą prezes NBP – jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego oprócz powołanego w środę Artura Sobonia wchodzą: Adam Glapiński (prezes NBP); Marta Kightley (wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP); Adam Lipiński (wiceprezes NBP); Marta Gajęcka; Paweł Mucha; Piotr Pogonowski; Rafał Sura oraz Paweł Szałamacha.

Źródło: Radio ZET/PAP