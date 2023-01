Podatek od nieruchomości w 2023 roku. Stawki w górę

Podatek od nieruchomości dotyczy właścicieli gruntów, domów i mieszkań. Maksymalne stawki tej daniny od kilku lat niezmiennie rosną, a określa je minister finansów w drodze rozporządzenia. 1 stycznia 2023 roku opłaty poszły w górę.

Podatek od nieruchomości 2023. Stawki w górę

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 już obowiązuje. Każdy samorząd indywidualnie wyznacza stawki podatków lokalnych, zaś obwieszczenie mówi o kwotach maksymalnych. Te, jak niemal co roku, poszły w górę. Oto maksymalne stawki w 2022 i 2023 roku.

STAWKA PODATKU W 2022 ROKU STAWKA PODATKU W 2023 ROKU Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł za 1 mkw 1,16 zł za 1 mkw Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł za 1 ha 5,79 zł za 1 ha Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 0,54 zł za 1 mkw 0,61 zł za 1mkw Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł za 1 mkw 3,81 zł za 1 mkw Podatek od budynków mieszkalnych 0,89 zł za 1 mkw 1 zł za 1 mkw Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł za 1 mkw 28,78 zł za 1 mkw Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł za 1 mkw 13,74 zł za 1 mkw Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł za 1 mkw 5,87 zł za 1 mkw Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 za 1 mkw 9,71 zł za 1 mkw

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości. Niektórzy właściciele muszą zapłacić podatek w całości do 15 marca bez możliwości rozbicia daniny na raty. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W przypadku wyższych kwot podatku osoby fizyczne muszą rozliczyć się z gminą w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Analitycy z HRE Investments podali, że we wszystkich miastach wojewódzkich podjęto już decyzje o podniesieniu podatków od nieruchomości. Stawki poszły w górę przeciętnie o 12 proc.

„Choć może się wydawać, że w Polsce miasta różnią się od siebie w zakresie prowadzonej polityki, to jednak w kwestii podatków od nieruchomości panuje wyjątkowa wręcz zgodność. Wszystkie miasta wojewódzkie podwyższyły w 2023 roku stawki podatków. Ponadto większość tych samorządów stosować będzie stawki maksymalne” – czytamy w komentarzu.

Najwyższe, maksymalne stawki, obowiązują m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, Gdańsku, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Białymstoku czy w Olsztynie. W gronie samorządów, które zgodziły się na nieco niższe stawki są: Kraków, Opole, Kielce, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

