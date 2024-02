Za nami kolejny Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło granice i dało wielu młodym ludziom szansę na wyjazd za granicę w celu podjęcia nauki. Z tego powodu od 20 lat coraz więcej młodych decyduje się na studia zagraniczne, które z roku na rok zyskują na popularności. Obecnie już kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków studiuje poza granicami Polski. Do 2019 roku najpopularniejszym celem wyjazdów polskich studentów była Wielka Brytania, jednak zdarzenia geopolityczne ostatnich lat sprawiły, że większość studentów decyduje się teraz pozostać na kontynencie, a najpopularniejszym krajem wśród młodych Polaków stały się Niderlandy.

Blaski i cienie studiów za granicą

Jednym z powodów, dla których młodzi ludzie decydują się na studia za granicą, jest ilość możliwości i doświadczeń, które można zdobyć w krótkim czasie, a które w Polsce są rzadko spotykane, dostępne lub osiągalne. Studia zagraniczne oferują nie tylko dostęp do renomowanych programów nauczania i badań naukowych, ale również dają szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia, które jest nieocenione na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy. Pozwalają one także na poznanie ludzi z całego świata, otwarcie się na nowe kultury i zwyczaje, a także naukę języka obcego na zaawansowanym poziomie. Poprzez konieczność adaptacji do nowych warunków studenci za granicą zdobywają umiejętności potrzebne w coraz bardziej zglobalizowanym i zintegrowanym świecie.

Nie należy jednak bezrefleksyjnie gloryfikować studiów za granicą. Wyjazd z kraju wiąże się z wieloma wyzwaniami, z którymi studenci często pozostawieni są sami sobie. Bariera językowa (zwłaszcza w krajach nieanglojęzycznych), tęsknota za domem, rodziną i przyjaciółmi, konieczność adaptacji do nowych zwyczajów, zwiększające się koszty życia, problemy ze znalezieniem mieszkania, ksenofobiczne komentarze, konieczność mierzenia się z biurokracją w nieznanym systemie – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzy się niemal każdy student uczący się w obcym kraju.

Czym jest Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich?

Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich został zainicjowany w 2007 roku przez grupę polskich studentów z Oxfordu i odpowiedział na część z tych wyzwań. Co najważniejsze: Kongres stworzył przestrzeń umożliwiającą jednoczenie się młodych osób pochodzących z Polski i studiujących za granicą oraz podejmowanie dyskusji z ekspertami i ekspertkami na tematy związane z przyszłością Polski oraz ich samych.

Od tamtej pory Kongres zyskał miano najstarszego i najbardziej rozpoznawalnego polskiego wydarzenia studenckiego, które już od 17 lat zrzesza Polki i Polaków studiujących na zagranicznych uczelniach. Tegoroczny Kongres, po latach obecności w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy odbył się w Niderlandach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Aktywne społeczeństwo i zaangażowanie młodych”.

Tematy tegorocznego Kongresu

Podczas dwóch dni konferencji około 500 osób brało udział w wykładach, warsztatach oraz szeregu spotkań z udziałem wybitnych polskich oraz zagranicznych gości ze świata polityki, biznesu, a także kultury i nauki. W tym roku panelistkami i panelistami byli m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, założycielka inicjatywy „Wolne Sądy” Sylwia Gregorczyk-Abram, była komisarz europejska Elżbieta Bieńkowska, polski publicysta i socjolog Sławomir Sierakowski, aktorka i aktywistka Maja Ostaszewska, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, Chairman Central Eastern Europe w Bain & Company Jacek Poświata, filozofka i publicystka Katarzyna Kasia, aktor Michał Żebrowski, aktywistka i działaczka społeczna Paulina Wasiluk oraz przedstawiciele inicjatywy „Orientuj się”.

Panele, które odbyły się podczas XVII edycji Kongresu, poruszały tematy związane z polityką, ekologią, gospodarką i biznesem. Przy udziale ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, takich jak środowisko akademickie, dyplomacja, think tanki i biznes, studenci i studentki rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie Polski i Europy Wschodniej w świetle zagrożenia ze strony Rosji, obecnej pozycji Polski w UE oraz wpływie wyborców na sytuację polityczną i gospodarczą kraju.

Na Kongresie została poruszona także niezwykle ważna kwestia znaczenia dialogu społecznego w dobie polaryzacji i populizmu. Rozmawialiśmy też o nowej urbanistyce, sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce, odpowiedzialnym inwestowaniu, społeczeństwie obywatelskim, polityce migracyjnej i azylowej oraz rosnącej roli Polski jako hubu międzynarodowych firm. Tak różnorodna tematyka paneli pozwoliła na odzwierciedlenie wyzwań i możliwości, które stoją przed Polską.

Inkluzywność to istotny czynnik dla biznesu

Podczas wydarzenia odbyły się także targi karier z partnerami wydarzenia – polskimi firmami, które zachęcają polskich studentów do powrotu do ojczyzny. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika bowiem, że ponad 70% osób studiujących za granicą rozważa powrót do Polski. Prezes Zarządu VeloBanku, Adam Marciniak, który od lat wspiera Kongres, przyznaje, że „studia za granicą kiedyś były dla nas marzeniem – dziś są codziennością dla prawie 30 tysięcy młodych Polaków. Dla polskiej gospodarki ważne jest, aby ci wykształceni specjaliści wracali do kraju i budowali nasze przedsiębiorstwa. Dlatego kibicujemy studentom, którzy rozważają powrót do Polski”.

Jacek Poświata, Chairman Central Eastern Europe w Bain & Company podkreśla natomiast, że olbrzymią zaletą Kongresu jest to, że tworzy on przestrzeń do dyskusji – firmom zależy bowiem na poznaniu perspektywy młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy na kluczowe kwestie dla przyszłości polskiej gospodarki i społeczeństwa. Tematy poruszane podczas Kongresu, takie jak potrzeba prowadzenia zrównoważonego rozwoju czy też poszanowania inkluzywności i różnorodności, stają się istotnymi czynnikami w osiąganiu sukcesów w świecie biznesu i inwestycji.

Wielu studentów zdobywających wykształcenie na najlepszych zagranicznych uczelniach poważnie rozważa powrót do Polski. Maja Meissner, ekspertka w zakresie rynku pracy, podkreśla, że powodów jest kilka, m.in. poczucie więzi rodzinnych i kulturowych czy unikatowe możliwości zawodowe czekające na nich w kraju. Polska jest ich ojczyzną, a powrót po studiach jest dla nich naturalnym krokiem, aby być blisko rodziny, przyjaciół i kultury, z której się wywodzą. Tym samym gwarantuje to im poczucie bezpieczeństwa. Ponadto Polska, jako rozwijające się gospodarczo państwo członkowskie UE, oferuje dużo atrakcyjnych możliwości zawodowych, które mogą być dla tak dobrze wykształconych osób dużo korzystniejsze niż zagraniczne propozycje pracy.