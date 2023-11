Zakaz handlu w niedziele. Do Sejmu trafił nowy projekt

Zakaz handlu w niedziele ma być zmieniony z uwagi na wypadającą w niedzielę handlową Wigilię – obiecali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu wpłynęły dwa projekty – jeden PiS, a drugi Polski 2050. Niewykluczone, że parlamentarzyści będą musieli rozstrzygnąć sprawę już podczas najbliższego posiedzenia.

Zmiany w zakazie handlu. Ostatni dzwonek dla Sejmu

Niedziele handlowe w tym roku zostaną zamienione: zamiast zakupów w Wigilię, do sklepów na pół dnia będzie można udać się 10 grudnia. Wszystko przez niejasności prawne: z jednej strony, w świetle ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, 24 grudnia jest niedzielą handlową. Z drugiej zaś, zgodnie z art. 4 ww. aktu „powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane. Art. 8 doprecyzowuje z kolei, że 24 grudnia powierzanie pracy zatrudnionym jest zakazane, ale po godzinie 14:00.

Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że niedziela 24 grudnia będzie objęta zakazem handlu, ale za to 10 grudnia zrobimy zakupy. „ Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, proponuje się ustanowienie tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych – w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00” – czytamy w uzasadnieniu.

W najnowszym projekcie Polski 2050 czytamy, że w każdym przypadku, gdy Wigilia wypada w niedzielę handlową, dwie poprzedzające ją niedziele były dniami handlowymi (17 i 10 grudnia), zaś 24 grudnia sklepy byłyby zamknięte.

Na pochylenie się nad powyższymi zmianami Sejm ma niewiele czasu. Handlowcy dotąd nie wiedzą, czy sklepy 10 grudnia ostatecznie będą mogły być otwarte, co rodzi problemy natury logistycznej: zatowarowanie placówek na ten dzień, ustalenie grafików etc. Najbliższą okazją do przyjrzenia się zmianom będzie posiedzenie zaplanowane na wtorek 28 listopada br.

Źródło: Radio ZET