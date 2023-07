Zakaz sprzedaży energetyków. Jest decyzja Sejmu

Handel energetykami będzie mocno okrojony. Rzecznik Praw Dziecka alarmował, że po tego typu napoje sięgają coraz to młodsi konsumenci, co nie pozostaje bez wpływu na ich zdrowie. Sejm zdecydował więc, by energetyki traktować jak alkohol i sprzedawać je tylko pełnoletnim.

Zakaz sprzedaży energetyków lekko złagodzony

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia. Zgodnie z projektem, zakazana ma być sprzedaż tych produktów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty także w automatach.

Pierwotnie zakładano także zakaz reklamy energetyków, jednak w toku prac nad ustawą zrezygnowano z tego obostrzenia. Za nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym głosowało 278 posłów, przeciw było 12 osób, wstrzymało się 162.

Ograniczenia w handlu energetykami to pokłosie m.in. apelu Rzecznika Praw Dziecka, który mówił, że po tego typu napoje sięgają już kilkulatki. – Naukowcy przestrzegają, że napoje energetyzujące zagrażają nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu. Rozwijające się młode organizmy łatwo mogą uzależnić się od kofeiny zawartej w napojach. Dużą reakcję wywołały też słowa lekarzy kardiologów, że młodzi ludzie, którzy regularnie wspomagają się energetykami, mogą nie dożyć sześćdziesiątki – podkreślił rzecznik.

RadioZET.pl/PAP