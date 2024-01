Zamiast 800 plus jednak 500 plus. Tusk: to co usłyszałem mnie nie satysfakcjonuje

800 plus zaczęło już trafiać do beneficjentów. Jak się jednak okazało, nie wszyscy otrzymali podwyższone świadczenie – części rodziców ZUS przelał nie 800 zł, a 500 zł. - Będę oczekiwał jeszcze bardzo szczegółowych informacji od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z wypłatami 800 plus – zapowiedział premier Donald Tusk.

Nie wszyscy dostają 800 plus. Tusk: będę prosił ZUS o precyzyjne wyjaśnienie

- Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie sprawa absolutnie priorytetowa: każda bez wyjątku polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli oczywiście należy się to świadczenie – podkreślił na konferencji Donald Tusk.

Premier wyjaśnił, że otrzymał informacje o przypadkach, gdy rodzice otrzymywali świadczenie w kwocie sprzed podwyżki. Szef rządu podkreślił, że według jego wiedzy były to przypadki jednostkowe, zapowiedział jednak dokładne wyjaśnienie sprawy.

- Jeśli potwierdzą się te, jak słyszę, pojedyncze przypadki, to nieważne czy pojedyncze, nawet jeśli to jest jeden, to i tak on musi być natychmiast wyjaśniony i oczywiście wszyscy dostaną wyrównanie, jeśli się zdarzyło, że otrzymali z jakichś powodów mniej niż powinni – zapowiedział premier Tusk.

- Chcę w związku z tym uspokoić tych rodziców, którzy sygnalizowali swój niepokój, że wszyscy, bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym otrzymają wyrównanie, jeśli doszło do jakiegoś urzędniczego nieporozumienia – stwierdził premier. Donald Tusk dodał, że otrzymał już w sprawie wyjaśnienie od ZUS, jednak nie został przez urzędników przekonany do ich racji.

- I będę prosił także o precyzyjne wyjaśnienie, bo to co dzisiaj usłyszałem od przedstawicieli ZUS-u mnie nie satysfakcjonuje, o precyzyjne wyjaśnienie, czy na pewno i jak mogło dojść do tych pojedynczych, ale jednak przypadków, gdzie wypłacono stare świadczenie w wysokości 500 zł – podkreślił szef rządu.

„Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy. Chodzi tutaj głównie o przypadki, w których do ZUS wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje” – wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie zaznaczając, że takie działanie wynika z przepisów.

Źródło: Radio ZET/Kancelaria Premiera