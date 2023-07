„Zamiast 800 plus pieniądze na promocję władzy”. Będą kontrole

800 plus ma zadebiutować w styczniu 2024 roku, rząd już w lipcu rozpoczął akcję informacyjną o nadchodzącej podwyżce, organizując specjalne pikniki w całej Polsce. Zdaniem opozycji to „nieuczciwy sposób prowadzenia kampanii wyborczej” przy jednoczesnym odmawianiu przez PiS wprowadzenia 800 plus od czerwca tego roku.

Pikniki 800 plus do kontroli. Maląg „uspokaja”

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Politycy Koalicji Obywatelskiej - Aleksandra Gajewska, Marcin Kierwiński i Arkadiusz Marchewka - udali się w środę do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie z kontrolą poselską. - Rozpoczynamy dzisiaj kontrolę Pikników 800 plus - poinformował na konferencji prasowej przed siedzibą resortu sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Dodał, że politycy KO planują skontrolować wydatki przeznaczane na Pikniki 800 plus i pokazać, w jak nieuczciwy sposób PiS prowadzi kampanię wyborczą. - Zamiast 800 plus dla Polaków, mamy pieniądze na promocję władzy - mówił.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana wcześniej w Polsat News, czy organizując w ostatnim czasie pikniki, rząd prowadzi kampanię za publiczne, a nie partyjne pieniądze, podkreśliła: „ważne jest, aby Polacy mieli pełną informację o polityce prorodzinnej, którą realizuje rząd, ponieważ jest ona w naszym sercu”.

- Dla uspokojenia opozycji powiem, że będziemy prowadzić cały czas te pikniki, będziemy spotykać się z Polakami, rozmawiać - zapowiedziała Maląg. Zwróciła uwagę, że resort rodziny i polityki społecznej organizuje pikniki przy współudziale wojewodów na terenie całego kraju, bo tam jest kampania informacyjna; tam także jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pokazuje Polakom całą drogę składania wniosków, udziela fachowych informacji w wielu tematach - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Kierwiński zwracał uwagę na konferencji prasowej, że Polacy mogli otrzymywać 800 plus już od czerwca, jednak - mimo wysokiej inflacji - rząd PiS nie chciał dać Polakom waloryzacji 500 plus, choć w tym samym czasie przeznacza gigantyczne środki na kampanie wyborczą. - Zamiast na wsparcie polskich rodzin, mamy na kiełbaski wyborcze pana Kaczyńskiego - dodał, podkreślając, że jest to przykład niegospodarności i wydawania publicznego grosza bez namysłu.

