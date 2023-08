Inflacja, która urosła do dwucyfrowego poziomu, była głównym powodem waloryzacji 500 plus (poza przedwyborczymi motywami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości). Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 7 sierpnia podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na mocy której od 1 sierpnia 500 plus wzrośnie do 800 zł.

Ile warte jest 800 plus? "50 zł realnej podwyżki"

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha na antenie TVP przyznała, że waloryzacja 500 plus „to naturalna konsekwencja tego, co robiliśmy przez ostatnie osiem lat i pokazuje, że rząd działa konsekwentnie".

- Jest to program, który pomoże nam uzupełnić tę zmniejszoną wartość programu Rodzina 500 Plus, która jest niższa z powodu inflacji. Nie jest jednak tak, że to jest waloryzacja tylko do poziomu inflacji, bo 800 zł to jest o wiele więcej, niż wynika z tego, co zjadła nam inflacja – zastrzegła.

O ile realnie wzrośnie 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku? Swoje wyliczenia przedstawił w mediach społecznościach ekonomista Rafał Mundry. Jak wskazał ekspert, styczniowa podwyżka 500 plus w zasadzie sprawi, że wartość tego świadczenia będzie zbliżona do tej z 2016 roku.

Już po pierwszym roku obowiązywania programu wartość nabywcza świadczenia względem mieszczącej się w celu inflacji rzędu 2 proc. spadła o niecałe 10 złotych. Przez kolejne lata niewielkie przyrosty inflacyjne nadal zaniżały wartość świadczenia. Widoczny spadek nastąpił na przełomie 2021 i 2022 roku, kiedy to inflacja sięgnęła dwucyfrowych wartości, obniżając realną wartość 500 plus do nieco ponad 300 złotych.

Ekspert wykazał ponadto, jaką wartość nabywczą miałoby 800 plus względem inflacji w poszczególnych latach. Z analizy wynika, że galopująca inflacja obniżyła wartość 800 złotych do 543,26 zł w bieżącym roku. Oznacza to tyle, że 800 plus w 2016 roku wystarczyłoby na zakup dóbr i usług o wartości 800 zł, a obecnie świadczenie sfinansuje wydatki do kwoty nieco ponad 500 zł.

