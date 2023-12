Zamieszanie wokół miliardów złotych na TVP. Minister finansów zabrał głos

Rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przeznaczy miliardy złotych na media publiczne w 2024 roku? W sprawie pojawiło się zamieszanie, wynikające ze sprzecznych wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów. W autopoprawce do projektu ustawy budżetowej pojawiła się pozycja, z wydatkiem rzędu 3 mld zł na media publiczne w przyszłym roku.

Byłby to zaskakujący zwrot, zważywszy na to, że Platforma Obywatelska szła do wyborów z obietnicą przeznaczenia miliardów złotych, które PiS od lat przeznaczał na propagandowe media publiczne, na polską onkologię. Mówiła o tym jesienią br. posłanka Agnieszka Pomaska.

TVP dostanie miliardy zł? Zamieszanie w rządzie

- Jestem przekonana, że 15 października wygrają ci wszyscy uśmiechnięci ludzie, którzy nie chcą już więcej podziałów. Chcę wam powiedzieć, dlaczego oni kłamią. Kłamią, bo rządzili przez ostatnie osiem lat i z tych rządów się przed wyborcami nie rozliczyli. Kłamią, bo mają nieczyste sumie. Bo to kłamstwo szerzą za publiczne pieniądze. 3 mld zł na telewizję publiczną, która szczuje, kłamie i manipuluje - mówiła przed wyborami posłanka Agnieszka Pomaska.

- W projekcie zawarto także przepisy umożliwiające przekazanie ministrowi kultury do 1 mld zł na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu. Łącznie jest to blisko 3 mld zł - mówiła podczas obrad wiceminister finansów Hanna Majszczyk, cytowana przez money.pl.

- Pieniądze na środki na TVP są wstrzymane. Proszę uważnie czytać przedłożoną ustawę. Z minister (zdrowia - red.) Leszczyną przedstawimy plan dotyczący nakładów na onkologię - wyjaśniał w czwartek w Sejmie minister Andrzej Domański.

Źródło: Radio ZET