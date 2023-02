„Zamrażamy do końca 2025 roku czynsz”. PFR: płacący oszczędzą 5000 zł

Inflacja daje się Polakom we znaki praktycznie wszędzie. Szczególnie boleśnie odczuli ją wynajmujący mieszkania – zarówno na wolnym rynku, jak i w ramach państwowego najmu instytucjonalnego poprzez Fundusz Mieszkań na Wynajem i Fundusz Mieszkań dla Rozwoju. Prowadzący te programu PFR ogłosił, że czynsze dla zamieszkujących 7500 lokali rodzin nie będą w najbliższych latach waloryzowane o wskaźnik inflacji. Ma to przynieść wymierne, liczone w tysiącach złotych oszczędności.

Zamrożenie czynszu. PFR: nie będzie podwyżek inflacyjnych

Mieszkania wciąż pozostają poza zasięgiem finansowym sporej grupy Polaków, którzy skazani są albo na wynajmowanie, albo na pozostawanie u rodziców. Częściowym rozwiązaniem tego problemu ma być program „Pierwsze Mieszkanie”, w którym państwo będzie gwarantować dopłaty do zaciągniętych kredytów, tak by efektywne oprocentowanie dla spłacającego było nie wyższe niż 2 procent. Przy obecnym poziomie stóp procentowych oznacza to otrzymanie wsparcia w wysokości 235 000 zł na kredyt 500 000 zł – wyliczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Koszty najmu wzrosły gwałtownie – dotkliwe podwyżki, wynikające z wysokości inflacji, sięgnęły także osób mieszkających w lokalach zarządzanych przez PFR. - Stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku – zadeklarował w związki z tym Paweł Borys.

Zgodnie z szacunkami PFR w skali całego 2024 roku średnia oszczędność dla najemcy wyniesie 2169 zł, a w kolejnym roku - 2981 zł. „Zamrożenie czynszu zapewni 3000 rodzin gwarancję niezmiennej stawki” - przekazano.

Dodatkowym wsparciem dla najemców będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Średnio dla najemcy będzie to oszczędność na poziomie 1500 zł - poinformował PFR.

Obecnie – jak przekazano – średni czynsz za 50-metrowe mieszkanie wynosi niecałe 1500 zł miesięcznie. Jak poinformowano, czynsz na osiedlach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest średnio o 20 procent niższy niż ten oferowany przez komercyjnych wynajmujących. Co więcej, ok. 63 procent najemców korzysta z dopłat do czynszu na poziomie średnio 306 zł miesięcznie dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie na Start”.

- Dla tych najemców stawka czynszu jest tak naprawdę o 40 proc. niższa niż stawki najmu, które są na rynku w danej lokalizacji - zaznaczył- Paweł Borys.

„Mieszkanie na Start” to program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jest to realizowane poprzez dopłaty pokrywające część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania lub mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku rewitalizacji. Program wystartował z początkiem 2019 roku. Dopłaty do najmu można otrzymywać przez okres do 15 lat.

RadioZET.pl/PAP