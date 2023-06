Zamrożenie cen energii. „Ostatni dzwonek” na wniosek

Zamrożenie cen energii przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym do limitu 2000 kWh rocznie. Wyższe zużycie przewidziano dla wybranych odbiorców – żeby je otrzymać, trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić tylko do 30 czerwca, co oznacza, że czasu na formalności jest coraz mniej.

Zamrożenie cen energii. Wniosek o wyższy limit

Tarcza Solidarnościowa obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe i innych klientów na grupie taryfowej G. Zamraża tegoroczne ceny energii na poziomie średnich cen z 2022 roku. Cena ta obowiązuje do ustawowo wyznaczonego, rocznego limitu zużycia. Wszystkim gospodarstwom domowym przysługuje gwarantowana cena za energię do 2000 kWh rocznie. W tym wypadku nie trzeba składać żadnych oświadczeń ani dokumentów.

Oglądaj

Niektórzy odbiorcy energii, jeśli złożą oświadczenie, skorzystają z wyższych limitów zużycia. Są to gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami, które obowiązuje podwyższony limit do 2600 kWh. Dla rolników oraz rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny, limit zużycia wyznaczono na 3000 kWh rocznie.

Gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, muszą złożyć jedynie oświadczenie. W przypadku rolników i rodzin wielodzietnych, trzeba do nich dołączyć odpowiednie dokumenty. Jest to kopia Karty Dużej Rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych lub kopia decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego od gruntów – w przypadku rolników.

Oświadczenia mogą składać także reprezentanci stowarzyszeń ogrodowych, którzy administrują rodzinnym ogrodem działkowym (limit 250 kWh na działkę) i klienci indywidualni na taryfie budowlanej. W tym przypadku wnioski mogą składać osoby, które wykorzystują energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego (limit 2000 kWh).

Zamrożone ceny energii stanowią około 40 procent ceny rynkowej, za prąd elektryczny zużyty powyżej limitu trzeba będzie więc zapłacić znacznie więcej. Tarcza Solidarnościowa została uchwalona na 2023 rok – w 2024 takiej ochrony najprawdopodobniej już nie będzie. Nie oznacza to, że ceny energii wzrosną – szef URE stwierdził, że nowe taryfy mogą być wręcz niższe, niż tegoroczne.

RadioZET.pl/E.ON/PKEE