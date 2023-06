Zamrożenie cen energii pomogło Polakom. Jak obniżyć je na dobre?

Ceny energii – a za nimi wszystkie inne ceny - oszalały po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kryzys energetyczny wywołany wojną pokazał, jak ważne jest uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji. Cel ten realizowany jest poprzez transformację energetyczną i przechodzenie na nowe, zeroemisyjne i niskokosztowe źródła energii elektrycznej.

Osiągnięcie suwerenności energetycznej będzie kosztować krocie – według wyliczeń ekspertów EY przedstawionych w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej” – inwestycje te w ciągu najbliższych 7 lat pochłoną nawet 600 mld złotych. Wysiłek opłaci się potrójnie: zyskamy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, lecz także niskie rachunki dla odbiorców indywidualnych oraz bardziej konkurencyjną gospodarkę. Jak jednak w międzyczasie pogodzić sprzeczności: potrzebę zapewnienia niskich rachunków dla polskich rodzin i potrzebę wygospodarowania setek miliardów złotych na inwestycje?

Rozwiązaniem awaryjnym i doraźnym stała się Tarcza Solidarnościowa i zamrożenie cen energii elektrycznej.

Zamrożenie cen energii. Płacimy tylko 40 procent

Ceny prądu zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku do limitu zużycia wynoszącego 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Te wartości są zbliżone do wyliczonego przez GUS średniego zużycia energii elektrycznej przez dany typ odbiorcy.

Z wyliczeń Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wynika, że mechanizm Tarczy Solidarnościowej pozwala zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną kwotę od 2000 zł do prawie 3000 zł. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce realnie zapłaci za prąd około 40 procent jego rynkowej wartości, wynikającej z obowiązujących taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałą część rachunków Polaków – czyli prawie 60 procent faktycznej ceny – finansuje rząd i główni wytwórcy energii – m.in. PGE, Tauron, Enea i Energa - którzy wspólnie gromadzą środki na ten cel w specjalnym Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Sama PGE wpłaci na niego w 2023 roku łącznie 10 mld zł, a Tauron dołoży kolejny miliard. Enea tylko w pierwszym kwartale przekazała prawie miliard zł.

Rozwiązania towarzyszące zamrożeniu cen energii zachęcają konsumentów do jej oszczędzania. Gospodarstwa domowe, których roczne zużycie prądu przekroczy przysługujący im limit, za nadwyżkę zapłacą zgodnie z wyznaczonym limitem cen maksymalnych: nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh. Jednocześnie jednak odbiorcy, którzy zredukują zużycie prądu elektrycznego, otrzymają dodatkową zniżkę.

Jeżeli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 procent w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 roku sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 procent kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.

Warto postarać się o spełnienie tego warunku – w najbliższych latach oszczędność będzie jednym z głównych sposobów na obniżenie rachunków za prąd elektryczny. Pomagają w tym regulacje unijne, wymuszające na producentach wprowadzanie na rynek coraz bardziej energooszczędnych produktów.

Oszczędzanie energii obniży rachunki. Pomaga Unia Europejska

Działania mające obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną prowadzone są przez UE od lat. W pamięci Polaków mocno zapisał się zakaz stosowania tradycyjnych żarówek, które zostały zastąpione energooszczędnymi źródłami światła, zużywającymi nawet 10 procent mniej prądu elektrycznego. Początkowo żarówki LED były znacznie droższe niż żarowe, ich ceny jednak szybko spadły, jeszcze bardziej zwiększając osiągane przez użytkowników oszczędności.

Dużo kontrowersji wzbudziło także wprowadzenie limitu mocy silnika w odkurzaczach, które w części modeli przekraczało 2 kW. Dziś sprzedawane w sklepach produkty nie zużywają więcej niż 900 Watów – a więc o połowę mniej.

Najnowszym przykładem wejścia w życie przepisów ograniczających dopuszczalny poziom zużycia energii dotyczy telewizorów, które od marca muszą spełniać nowe, bardziej restrykcyjne standardy. Rozporządzenie o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych zmieniło limity klas energetycznych – w 2022 roku producenci alarmowali, że niezgodne z nią były wszystkie telewizory 8K i większość modeli 4K dostępnych na rynku. Założenia udało się jednak osiągnąć, a związek producentów wyjaśnił, że wymagało to co prawda dodatkowych środków na badania i rozwój, ostatecznie jednak opłaci się zamiana telewizora na nowy, bardziej energooszczędny.

Oglądaj

Większej energooszczędności UE będzie wymagać praktycznie wszędzie – duża rewolucja czeka nas między innymi w mieszkaniówce. Od lat dostępne jest dofinansowanie ociepleń budynków, pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zimie o 60 procent. Ideałem, do którego będziemy dążyć, są domy pasywne, których utrzymanie kosztuje zaledwie kilkaset złotych rocznie.

Rachunki za prąd spadną także wtedy, gdy sama energia będzie tańsza. To zapewnić ma transformacja energetyczna. Czy się opłaci? Coraz większa ilość energii generowanej przez elektrownie wiatrowe sprawiła, że po raz pierwszy w historii ceny prądu w weekend 10-11 czerwca były… ujemne. Producenci płacili za odbieranie od nich prądu. Jak to możliwe?

Transformacja energetyczna. Droga inwestycja w tani prąd

Porzucenie paliw kopalnych – między innymi gazu z Rosji – nie będzie łatwe ani tanie. Jest jednak niezbędne, gdyż surowce te wykorzystywane są przez Kreml jako broń. Widać to po wzroście cen energii po wybuchu wojny w Ukrainie – drogi gaz, ropa naftowa i węgiel, a co za tym idzie, prąd elektryczny, miał być ciosem w kraje wspierające broniących się przed inwazją.

Z raportu analityków EY przygotowanego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wynika, że inwestycje w transformację polskiego rynku energetycznego do 2030 roku wyniosą nawet 135 mld euro, czyli 600 mld złotych. Takiego ciężaru spółki energetyczne nie udźwigną same. „Tylko dzięki dodatkowym funduszom, przede wszystkim z Unii Europejskiej, możliwe będzie zapełnienie luki inwestycyjnej wynikającej z realizacji przez Polskę celu osiągnięcia neutralności klimatycznej” – stwierdził PKEE.

- Rozwój odnawialnych źródeł energii jest konieczny, jeśli chcemy budować energetykę nieobciążaną kosztami zakupu emisji CO2. Niestety są to gigantyczne potrzeby inwestycyjne. W związku z tym, liczymy na wsparcie sektora energetycznego środkami z funduszy europejskich - zaznaczył prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski.

Prawa do emisji sprzedawane są producentom energii przez polski rząd – środki zasilają polski budżet i zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej powinny być przeznaczane na finansowanie transformacji energetycznej. Jak podał Polski Komitet Energii Elektrycznej, jedna z polskich spółek energetycznych wydała na ich zakup w 2021 roku 11,6 mld zł, natomiast w 2022 roku aż 20,3 mld zł.

Koszty zakupu mają zgodnie z planem systematycznie rosnąć, co ma wymuszać na spółkach energetycznych przechodzenie na nieobciążone koniecznością ich wykupywania odnawialne źródła energii. W Polsce błyskawicznie rośnie moc zainstalowanych paneli słonecznych, coraz więcej inwestycji skupia się na energetyce wiatrowej.

Transformacja energetyczna to jedyny sposób trwałego powstrzymania wzrostu kosztów wywarzania energii – przekonuje PKEE. „Oznacza to konieczność wsparcia spółek energetycznych, na których spoczywa ciężar transformacji energetycznej Polski. Tylko dzięki dodatkowym funduszom, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale też przy zaangażowaniu samodzielnie wypracowanych zysków możliwe będzie zapełnienie luki inwestycyjnej wynikającej z realizacji przez Polskę celu osiągnięcia neutralności klimatycznej” – dodał Komitet.

Z raportu EY wynika, że kompleksowe potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki wraz z ciepłownictwem wynoszą 135 mld euro do roku 2030 przy założeniu wdrażania założeń pakietu „Fit for 55”, zakładającego redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 55 proc. w stosunku do poziomów z 1990 roku. Potencjał inwestycyjny czterech największych grup energetycznych, tj. PGE, Enei, Tauronu i Energi w latach 2021-2030 - z uwzględnieniem bezpiecznego, lecz już wysokiego poziomu zadłużenia - wynosi prawie 29 mld euro.

Wyceny te zostały oparte o zaktualizowaną sytuację ekonomiczną spółek, analizę ich planów inwestycyjnych i związanych z nimi dodatkowych przepływów pieniężnych. Oznacza to, że nawet po uwzględnieniu wielkiego zaangażowania wszystkich pozostałych uczestników rynku w modernizację sektora, pozostaje do zapełnienia znacząca luka inwestycyjna - podkreśla się w raporcie.

EY ocenia, że do zmniejszenia luki mogą przyczynić się następujące czynniki: szacowany na 4 mld euro potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw ciepłowniczych, 11 mld euro prywatnych i zagranicznych inwestorów, 3 mld euro potencjału samorządów, 4 mld euro - prosumentów, oraz 7 mld euro inwestycji sieciowych operatora przesyłowego PSE. Przy takich założeniach, według EY, pozostająca luka inwestycyjna sięga 77 mld euro, z czego 69 mld euro może pochodzić z różnych funduszy europejskich. W raporcie zwraca się jednak uwagę, że o fundusze te częściowo trzeba będzie konkurować.