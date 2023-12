Zamrożenie cen energii w 2024 roku. Sejm podjął decyzję

Ceny energii w 2024 roku będą zamrożone. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu rządowy projekt o mrożeniu cen energii, do dalszych prac skierował natomiast dokument przygotowany przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Komisja zajmie się przepisami o godzinie 14.30.

Przeciwko wnioskowi o odrzucenie poselskiego projektu było 239 posłów, 177 było za, a 17 wstrzymało się od głosu. Natomiast odrzucenie projektu rządowego poparło 239 posłów, przeciw było 178, a 16 wstrzymało się.

Co dalej z cenami energii? Dwa projekty w Sejmie

Rządowy projekt dot. wsparcia odbiorców energii został wniesiony do Sejmu pod koniec listopada przez Mateusza Morawieckiego. Ustawa zakłada przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii.

Natomiast grupa posłów Polska 2050-TD i KO 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawierał także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce, co nie spodobało się posłom Prawa i Sprawiedliwości.

We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD; zgodnie z poprawką z projektu wykreślono przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z projektem przez pierwsze pół roku maksymalne ceny energii dla gospodarstw domowych wyniosą:

412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku

powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh

Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami.

