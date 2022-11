Zamrożenie cen gazu „zbyt daleko idące”. Nie będzie pomocy dla MŚP

Ceny energii dla małych i średnich przedsiębiorstw nie będą mogły przekroczyć w 2023 roku 785 zł za MWh. To duża pomoc dla biznesu: wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński poinformował, że zakup nośników energii stał się kosztem numer dwa w prowadzeniu działalności, zaraz za wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. Dla MŚP liczących na podobne wsparcie w dziedzinie gazu rząd nie ma dobrej wiadomości: Artur Soboń w Programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że byłoby to rozwiązanie „zbyt daleko idące”. Wcześniej wiceminister finansów powiedział RadioZET.pl, że do kwestii przedłużenia tarczy antyinflacyjnej trzeba podchodzić ostrożnie, gdyż „trzeba zapewnić konieczne wydatki budżetu”.

Nie będzie zamrożenia cen gazu dla MŚP. „Nie ma przestrzeni”

Ceny gazu wzrosły w 2022 roku kilkukrotnie. Ma to przełożenie między innymi na funkcjonowanie piekarni: ich właściciele alarmowali, że po uwzględnieniu znacznie wyższych kosztów bochenek wypieczonego chleba musiałby kosztować nawet ponad 30 zł.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte programem cen maksymalnych na prąd elektryczny, na podobne rozwiązanie dotyczące gazu ziemnego nie mają jednak co liczyć. Ponure wieści przekazał wiceminister finansów Artur Soboń.

- W zakresie cen gazu takie rozwiązanie dla przedsiębiorców jest zbyt daleko idące (...). Dziś przestrzeni do tego, by tego typu rozwiązanie wprowadzić, nie ma – stwierdził Soboń.

Wiceminister zaznaczył, że wpływ cen gazu na prowadzenie biznesu jest dużo bardziej zróżnicowany wśród przedsiębiorców. Jak stwierdził, w przypadku cen energii jest to bardziej porównywalne, a przedsiębiorcy zostali objęci wsparciem w postaci mechanizmu maksymalnej ceny energii na poziomie 785 zł za MWh.

- Dziś przedstawiliśmy rozwiązanie w zakresie górnego limitu cen gazu przede wszystkim dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. I to jest rozwiązanie, które dzisiaj kosztuje ok. 30 mld zł i jest to działanie racjonalne - powiedział wiceszef MF.

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu zakłada maksymalną cenę za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh i zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

RadioZET.pl/PAP