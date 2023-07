„Zarabiasz 6 tysięcy? Nie zapłacisz podatku”. Rząd zabrał głos w sprawie nowej obietnicy

Wybory parlamentarne to czas nowych obietnic wyborczych, także w podatkach. Podczas gdy Trzecia Droga proponuje m.in. rodzinny PIT i rewolucję w składkach, Platforma Obywatelska chce podwoić kwotę wolną. Pomysł ten nie spodobał się wiceministrowi finansów Arturowi Soboniowi.

Podwójna kwota wolna od podatku? Rząd: to za duży koszt

Polski Ład podniósł kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. „Dzieło” PiS przebić chce Platforma Obywatelska, która proponuje wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Co to oznacza w praktyce? - Przy zarobkach do 6 tys. zł nie zapłaci się podatku - podkreśliła posłanka KO Kinga Gajewska podczas konferencji prasowej.

Platforma uruchomiła stronę internetową www.obnizymypodatki.info, na której można wyliczyć, ile można by było zyskać w wyniku postulowanego przez tę partię podniesienia kwoty wolnej.

Do obietnicy wyborczej Platformy Obywatelskiej odniósł się Artur Soboń, wiceminister finansów. Zdaniem przedstawiciela rządu, realizacja tego postulatu wiązałaby się z niższymi wpływami z PIT, a zarazem z mniejszą kwotą, którą można przeznaczyć na wydatki publiczne.

- Propozycja Platformy Obywatelskiej podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 mld zł oznaczałaby zmniejszenie wydatków publicznych o 45 mld zł – mówił Soboń. Wiceminister wskazał, że 60 tys. złoty kwoty wolnej od podatku, dla samych samorządów oznaczałoby 15 mld zł ubytku.

- Oczywiście jest to czymś nie do zaakceptowania w dzisiejszej sytuacji samorządów, które mają wyjątkowe wydatki inwestycyjne. Za ten rok będzie to 115 mld zł - podkreślił. Jak dodał Soboń, niektórzy podatnicy i tak mogą skorzystać z wyższej kwoty wolnej np. przy rozliczeniu z małżonkiem.

Soboń powiedział ponadto, że Platforma Obywatelska obecnie kojarzy się obecnie z pięcioma cechami w podatkach: wysokimi stawkami podatkowymi, niskimi dochodami, częstymi kontrolami, wysoką szarą strefą i papierowym PIT-em.

RadioZET.pl/PAP