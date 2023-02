Zarabiasz mniej niż 5000 zł? Nie uzbierasz na emeryturę minimalną

Osoby, które zarabiają do 5000 zł brutto, nie zdołają zgromadzić składek uprawniających do pobierania świadczenia w wysokości emerytury minimalnej, którą będą mogli otrzymać z tytułu wymaganego stażu pracy. Stopa zastąpienia spadnie do 25-30 procent, co oznacza, że ZUS wyliczy im świadczenie na poziomie 1500 zł. Mniejsze, niż wynosić będzie od marca 2023 obecna najniższa emerytura.