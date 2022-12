Zarobki świętego Mikołaja? Nawet 200 zł na rękę za godzinę

Inflacja powyżej 17 proc. rok do roku zmieniła priorytety finansowe polskich rodzin. Domowe budżety w coraz większym stopniu przeznaczane są na produkty pierwszej potrzeby, przez co coraz rzadziej stać nas na dodatkowe wydatki. Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich „Świąteczny portfel Polaków 2022. Czy stać nas na Święta?”, 75 proc. ankietowanych Polaków wyda mniej pieniędzy w czasie świąt, a część z nich sięgnie nawet po kredyt, by kupić prezenty i żywność. Choć popyt na usługi świętego Mikołaja w dobie rosnącej inflacji nieco osłabł, to wciąż można solidnie dorobić sobie w tej branży.

Mikołaj, Śnieżynka i pakowacz prezentów. Ile zarabia się w branży świątecznej?

To nie były najlepsze lata dla przedstawicieli branży świątecznej. 2020 i 2021 rok minęły pod znakiem pandemii, a zatem wiązały się z zamkniętymi galeriami handlowymi, zajęciami online w szkołach i odroczonymi w czasie imprezami firmowymi. Przestrzeń dla pracy świętego Mikołaja radykalnie wówczas skurczyła się. W 2022 roku barierą jest inflacja: nie każdego stać na usługi Śnieżynki lub Mikołaja. Eksperci Personnel Service sprawdzili, ile można w tym roku zarobić w najpopularniejszych zawodach świątecznych.

- Od pojawienia się w Polsce COVID-19 termin przedświąteczna gorączka nieco zmienił znaczenie. W pandemii święta upływały pod znakiem zamknięcia galerii, ograniczeń w spotykaniu się i niepewności. Teraz głównym utrapieniem Polaków są wysokie ceny, które powodują, że z rozwagą podchodzimy do każdego zakupu. To jednak nie zmieniło strategii sklepów, które kuszą świąteczną atmosferą i promocjami, by zmobilizować klientów do większych wydatków. A te zgodnie z Barometrem Providenta będą oscylowały w okolicach 1,2 tys. zł, czyli 500 zł mniej niż przed pandemią. Sklepy i usługodawcy robią wszystko, żeby to akurat u nich wydać świąteczny budżet, stąd rośnie zapotrzebowanie na sprzedawców, pracowników logistyki, e-commerce czy Mikołajów i Śnieżynki – mówił Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

fot.

Z analizy ekspertów z Personnel Service wynika, że niezmiennie to święty Mikołaj może liczyć na najlepsze zarobki. Stawka godzinowa dla tego usługodawcy wynosi od 25 do 200 zł na rękę. Te najwyższe stawki oferowane są zwykle w przypadku imprez firmowych lub za „występ” na domowym spotkaniu lub innym zamkniętym wydarzeniu. Nieco mniej Mikołaj może zarobić w galerii handlowej.

Drugie miejsce na podium w rankingu najlepiej opłacanych zawodów świątecznych zajmuje kurier. W czasie boomu na jego usługi stawki sięgają 40 zł netto za godzinę. Kolejne miejsca na liście zajmują sprzedawcy tego, czego nieco trudniej zamówić: choinek i karpi. W tym roku mowa o zarobkach rzędu od 19 do nawet 30 zł netto za godzinę.

Poza podium m.in. osoby związane z produkcją ozdób świątecznych, na które popyt – mimo rosnących cen – nie słabnie. Osoby, które zajmują się produkcją ozdób świątecznych zarobią od 17,5 do nawet 25 zł netto za godzinę. Nieco mniej – do 19 zł netto za godzinę, zarobi osoba zajmująca się pakowaniem prezentów. Tuż za nim jest Śnieżynka z pensją od 17,5 zł do 25 zł netto za godzinę. Okres świąteczny to żyła złota dla gastronomii, która staje na nogi po pandemicznej przerwie. Wigilie firmowe i ożywienie życia towarzyskiego przywróciło popyt na usługi kelnerów, pomocy kuchennej i kucharzy. Kelner może liczyć na stawkę sięgającą 22 zł na rękę za godzinę. Do tego dochodzą napiwki, które w okresie świątecznym potrafią być bardzo atrakcyjne. Pomoc kuchenna w firmie cateringowej zarobi za to od 17 do 20 zł netto za godzinę.

RadioZET.pl/Personnel Service