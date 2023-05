Zasady przyznawania 800 plus. PiS podało szczegóły

800 plus, mimo wcześniejszych zapowiedzi obozu rządzącego, jednak się pojawi. To jedna z obietnic wyborczych złożonych podczas weekendowej konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Co dokładnie ma zmienić się w programie i co oznacza to dla świadczeniobiorców? O tym opowiedział Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

800 plus. Zasady przyznawania wyższego świadczenia

Waloryzacją 500 plus do 800 zł Rada Ministrów ma zgodnie z deklaracją premiera Mateusza Morawieckiego zająć się na najbliższym posiedzeniu. Minister rodziny Marlena Maląg niezależnie zapowiedziała, że we wtorek rząd zajmie się projektem ustawy wprowadzającym na stałe 14. emeryturę.

800 plus ma zadebiutować w styczniu 2024 roku. Radosław Fogiel zapowiedział, że zasady przyznawania świadczenia 800 plus się nie zmienią. - Mówimy tylko o wzroście kwoty. To będzie świadczenie powszechne - przekazał.

Polityk zapytany, jakie będą źródła finansowania nowych projektów socjalnych wskazał, że w związku z uszczelnieniem systemu podatkowego „przy jednoczesnym obniżeniu podatków”, rosną przypływy do budżetu. Jak dodał, to te środki pozwolą na realizację zapowiedzi. - W przeciwieństwie do naszych konkurentów jesteśmy wiarygodni. (..) Jesteśmy w stanie zapewniać coraz większy wpływ pieniędzy do budżetu - zaznaczył poseł PiS.

- Politykom PiS powinno się zadać pytanie, dlaczego ta waloryzacja 500 plus nie ma nastąpić już natychmiast – stwierdził w programie „Tłit WP” Cezary Tomczyk, wiceszef PO. - Chciałbym, żeby takie sprawy były realizowane natychmiast i zastanawiam się, dlaczego PiS proponuje waloryzację dopiero do nowego roku - dodał.

Zdaniem Tomczyka „warto też postawić pytanie o słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed bodaj dwóch miesięcy, że waloryzacji 500 plus nie będzie, ponieważ to spowoduje ogromną inflację”. Wiceszef PO był dopytywany, czy on i PO byliby za tym, by 800 plus było wypłacane już teraz. - Mówiliśmy o tym od samego początku, że kwestia waloryzacji wszystkich świadczeń jest czymś naturalnym, kiedy ludzie borykają się z ogromnym kryzysem - odpowiedział Tomczyk.

RadioZET.pl/PAP