Warto wiedzieć, że prawo do zasiłku chorobowego nie wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy. Z zasiłku ubezpieczony może korzystać również w czasie nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu ubezpieczenia. Co to dokładnie oznacza? Okres “niezdolności do pracy”, w którym dana osoba może otrzymać zasiłek, wynosi dokładnie 91 dni.

Jest jeden wyjątek. Jak czytamy w serwisie strefabiznesu.pl:

“Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży”.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi dokładnie:

80 proc. podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,

100 proc. podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana m.in.: wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. 100 proc. podstawy wymiaru należy się również za okres ciąży oraz jeśli niezdolność do pracy wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

Co jeśli były pracownik nie podejmie pracy po 3 miesiącach?

Jeżeli po upływie 91 dni ubezpieczony nie może pracować, ale nadal się leczy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. By uzyskać świadczenie, konieczna jest pozytywne orzeczenie pracownika lub komisji lekarskiej ZUS.