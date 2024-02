Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To zwrot środków pieniężnych osobie, która podjęła się zorganizowania pogrzebu zmarłemu, który był ubezpieczony, a więc pracował lub pobierał emeryturę, rentę. Zasiłek pogrzebowy z oczywistych względów najczęściej trafia do członków rodziny zmarłego. Nie jest to jednak reguła. Zwrot kosztów pogrzebu należy się bowiem każdej osobie lub instytucji, która te koszty udokumentuje.

Zasiłek pogrzebowy: Ile obecnie wynosi?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Jego wysokość jest ujednolicona i określona przez przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Członek rodziny, który podejmuje się organizacji pogrzebu krewnego, niezależnie od swojego dochodu i bez względu na wysokość poniesionych kosztów, otrzymuje od ZUS-u 4 tys. złotych, a więc pełną kwotę zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy może zostać pomniejszony w przypadku, gdy pogrzeb organizuje osoba spoza rodziny lub instytucja. Wówczas jednorazowe świadczenie pokrywa koszty związane z pochówkiem, maksymalnie 4 tys. zł.

Zobacz również: Ta grupa nie może liczyć na 13. emeryturę. Nie dostanie ani grosza

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest po pogrzebie oraz po dopełnieniu wszelkich formalności, a więc po udokumentowaniu kosztów pochówku. Pieniądze pojawiają się na wskazanym koncie nie później niż w terminie 30 dni. Warto wspomnieć, że o zwrot kosztów pogrzebu można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Po tym czasie prawo do otrzymania zasiłku automatycznie wygasa.

Zasiłek pogrzebowy: Rząd zapowiada zmiany. O ile wzrośnie kwota świadczenia?

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się od 2011 roku. Podniesienie kwoty świadczenia (ze względu na wysoką inflację i związany z nią wzrost kosztów pogrzebu) znalazło się w stu obietnicach wyborczych złożonych przez KO podczas kampanii wyborczej. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zasiłek rzeczywiście będzie wyższy. O ile?

Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podczas wystąpienia w TVN24 zaznaczyła, że projekt jest już przygotowywany. Podkreśliła, że wysokość świadczenia ma odpowiadać kwocie, o której Donald Tusk mówił w ubiegłym roku. „Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej, czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł” – obiecywała Koalicja Obywatelska w 2023 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że właśnie takiej podwyżki możemy spodziewać się już niedługo.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/interia