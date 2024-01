Zaskakujące wyniki obliczeń. Tyle dodatkowych pieniędzy dostaną w 2024 seniorzy

Waloryzacja emerytur w marcu, 13. emerytura w kwietniu i 14. emerytura we wrześniu: na takie dodatkowe zastrzyki pieniężne mogą liczyć seniorzy w 2024 roku. Dokładna wysokość waloryzacji w 2024 nie jest jeszcze znana, GUS podał tylko jeden z dwóch niezbędnych do jej wyliczenia wskaźników: inflację emerycką wynoszącą 11,9 procent. Drugi wskaźnik to realny wzrost wynagrodzeń, wskaźnik waloryzacji podwyższany jest o co najmniej 20 procent jego wymiaru. W przybliżeniu waloryzacja wyniesie około 12,3 procent, co pokazaliśmy w tabeli. Taki wskaźnik przyjęliśmy także do wyliczenia 13. i 14. emerytury w 2024 roku. Po podsumowaniu kwoty podwyżek waloryzacyjnych świadczenia z „trzynastką” i „czternastką” okazało się, że seniorzy ze świadczeniem minimalnym otrzymają dodatkowo około 4800 zł na rękę w skali roku. Emeryci ze świadczeniem 4000 zł brutto mogą liczyć na dodatki wyższe o tylko 700 zł netto. Jak to możliwe?

Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Tabela kwot na rękę w 2024 roku

Waloryzacja emerytur i rent wyniesie w 2024 roku prawdopodobnie 12,3 procent. Oznaczałoby to, że emerytura minimalna wzrośnie od marca z 1588,44 zł brutto do 1783,82 zł brutto. Taka będzie też podstawowa wysokość wypłat 13. i 14. emerytury, w przypadku tej drugiej na seniorów czeka niemiła niespodzianka, związaną z „miną” pozostawioną w przepisach przez PiS. Opisał ją, a także potencjalnie niesprawiedliwości w rencie wdowiej, dr Tomasz Lasocki.

Co w praktyce podwyżki i dopłaty będą oznaczać dla emerytów i rencistów? Policzyliśmy, o ile wzrosną świadczenia po waloryzacji w skali miesiąca oraz całego 2024 roku (sumując podwyżki od marca do grudnia), wyliczyliśmy także, ile wyniesie na rękę 13. i 14. emerytura po waloryzacji w zależności od wysokości świadczenia podstawowego.

Wnioski były zaskakujące: różnica w wysokości rocznej sumy podwyżek i dodatkowych świadczeń dla emerytur podstawowych o rozpiętości obecnie od 1588,44 zł brutto (emerytura minimalna) do 4500 zł brutto wyniosła tylko około 1000 zł netto. Wysokość emerytur po waloryzacji można znaleźć w tej tabeli.

Jak doszło do tego, że wszyscy dostają podwyżki i dodatki „niemal po równo”? Wypłaszczenie kwot to efekt konstrukcji 14. emerytury, w której zapisano próg wynoszący 2900 zł brutto. Osoby z niższym świadczeniem otrzymują „czternastkę” w pełnej wysokości, seniorzy z wyższymi emeryturami i rentami otrzymują wypłaty obniżone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Przy wyliczaniu wysokości 14. emerytury nie uwzględniliśmy ewentualnej drugiej waloryzacji, jednej z obietnic wyborczych koalicji rządzącej. Część seniorów będzie mogła liczyć na podwyżkę pobieranych świadczeń z powodu wprowadzenia renty wdowiej. Może ona zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku.

