Zemsta za weto Dudy? „Kancelaria Prezydenta może stracić pieniądze”

Pieniądze mogą stać się kością niezgody między rządem a Kancelarią Prezydenta. W „Fakcie” czytamy, iż cięcie wydatków może stać się rządową odpowiedzią na prezydenckie weto w sprawie ustawy okołobudżetowej, która poza podwyżkami dla budżetówki miała pierwotnie zapewnić 3 mld zł na media publiczne. Szykują się chude lata kancelarii Andrzeja Dudy?

Wydatki na prezydenta. Będą cięcia w budżecie?

Z danych, do których dotarł dziennik, wynika, że w tym roku na utrzymanie urzędu głowy państwa wydamy ponad 274 mln zł. To rekordowo wysoka kwota w porównaniu z wydatkami z ubiegłych lat. W 2015 roku, kiedy to Andrzej Duda zaczynał urzędować, wydano ponad 163 mln zł. Pięć lat później 189 mln, a kwota ta cyklicznie rosła.

Zapowiedź zmian w prezydenckim budżecie pojawiła się jeszcze pod koniec 2023 roku. „Nie jest wykluczone, że budżet prezydenta będzie punktem zainteresowania i zmian” – mówił cytowany w gazecie poseł KO Tomasz Głogowski.

Zgodnie z tegorocznym rozkładem wydatków w Kancelarii Prezydenta najkosztowniejszą pozycją będą wynagrodzenia (wzrost o 4,8 mln zł rok do roku). Pracownicy kancelarii mieliby zarobić o 12,3 proc. więcej. Kolejne miliony pochłonąć mogą m.in. remonty.

Sprawa wydatków prezydenckich i ewentualnych cięć będzie rozstrzygana jeszcze w tym tygodniu podczas sejmowej Komisji Finansów.

Źródło: Radio ZET/Fakt