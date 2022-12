Zerowy VAT może zostać na dłużej. „Przewidujemy możliwość kontynuowania”

Tarcza antyinflacyjna przestanie działać w 2023 roku. Wynika to ze stanowiska Unii Europejskiej, która zaleciła stosowanie przyjętych przez Wspólnotę stawek minimalnych na poszczególne kategorie produktowe. Oznacza to między innymi podniesienie podatków na paliwa i nośniki energii. Komisja Europejska jasno dała do zrozumienia, że nie wymaga podwyższania stawek do wysokości maksymalnej – a takie plany miał najwyraźniej polski rząd. Wiadomo, że do końca czerwca 2023 roku na część produktów żywnościowych obowiązywać będzie ciągle zerowa stawka VAT. Artur Soboń przyznał, że opóźnienie wzrostu cen może zostać przedłużone.

Zerowy VAT na żywność może obowiązywać dłużej

Wiceminister finansów odpowiadając w Sejmie na pytania posłów dotyczących. VAT na żywność potwierdził, że w I półroczu 2023 r. nadal będzie obowiązywała zerowa stawka na podstawowe produkty rolne (objęte wcześniej stawką 5 procent) na takich samych zasadach, jak dotychczas. Sekrety tarczy antyinflacyjnej 2.0 omówiliśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” podsumowującym działania rządu w 2022 roku.

Oglądaj

Katalog produktów z zerowym VAT będzie obejmował m.in.: mięso, ryby i ich przetwory, tłuszcze, jaja, mleko, warzywa i owoce, zboża, produkty piekarnicze i część napojów bezalkoholowych.

- Szybkie wprowadzenie zerowego VAT na żywność przeniosło szybki efekt, powodując obniżenie poziomu inflacji o 3-4 punkty procentowe- zaznaczył Soboń. Dodał, że ubytek w budżecie z tego tytułu wyniósł 9 mld zł w skali roku. Cała tarcza antyinflacyjna, po uwzględnieniu wszystkich obniżonych podatków, kosztowała 2,5 mld zł rocznie – powiedział RadioZET.pl wiceminister finansów.

- To, co zrobiliśmy, to zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na pierwsze półrocze 2023 r., ale oczywiście przewidujemy taką możliwość, iż ona będzie kontynuowana. Analizując sytuację, tak to też robiliśmy w przypadku tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, a także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, po to, aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzje o właściwych instrumentach - poinformował Soboń.

Wiceminister powiedział nam wcześniej, że do kwestii przedłużenia tarczy trzeba podchodzić bardzo ostrożnie ze względu wynikający z niej spadek przychodów i „konieczność zapewnienia niezbędnych wydatków budżetowych”.

RadioZET.pl/PAP