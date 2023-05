28 maja to dzień świąteczny. Czy należy się za niego dzień wolny?

Zielone Świątki to inne określenie dla chrześcijańskiego święta Zesłania Ducha Świętego. Jest to ustawowo wolny od pracy dzień, który przypada na szóstą niedzielę po Wielkanocy. Czy dla pracowników święto to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru? Odpowiedzią jest art. 130. Kodeksu pracy.

Zielone Świątki dniem wolnym od pracy. Czy można odebrać sobie wolne?

W świetle art. 130 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Innymi słowy, za każde święto, które wypada w tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a także w soboty, przysługuje nam dzień wolny.

W związku z powyższym niedzielne Zielone Świątki nie będą podstawą do odebrania sobie dnia wolnego w innym terminie.

Inaczej jest w przypadku tych, którzy pracują w niedzielę. Pracodawca musi udzielić zatrudnionemu jeden dzień wolnego za pracującą niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. W zamian za pracę w święto wolnego należy udzielić w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli firma nie ma możliwości, by zapewnić pracownikowi dzień wolny za ponadwymiarową pracę, zatrudnionemu przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny.

Urlopy w 2023 roku. Kalendarz dni wolnych od pracy

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy pozwoli pracownikom zaplanować urlop tak, by nie odnotować nadmiernego uszczerbku na puli urlopowej. Połowa dni świątecznych już za nami, ale najbliższą okazją do dłuższego odpoczynku od pracy będzie święto Bożego Ciała. 8 czerwca to czwartek, zatem wystarczy wziąć wolny piątek, by cieszyć się 4-dniowym weekendem.

Kolejne okazje do wydłużenia weekendów pojawią się w sierpniu, w listopadzie i w grudniu. Jak zaplanować urlop? Oto kilka sposobów.

