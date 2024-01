Zła wiadomość dla korzystających ze Spotify. Zrobili to „po raz pierwszy w historii”

Spotify w 2024 roku podwyższy ceny. Aktualizacja planów ma wejść w życie w kwietniu. Jeśli do końca marca klienci nie zaakceptują nowych warunków umowy, subskrypcja Premium zostanie im wyłączona, a konto zostanie przełączone na plan Spotify Free, w którym pojawiają się reklamy. Podwyżka będzie odczuwalna: ceny wzrosną w zależności od subskrypcji o 20-30 procent.

Spotify. Podwyżka cen 2024

Podwyżki cen weszły w życie 8 stycznia 2024. Od tego dnia więcej za możliwość słuchania muzyki i podcastów zapłacić będą musieli nowi użytkownicy. Obecni klienci rozliczać się będą na dotychczasowych warunkach do końca marca 2024.

Cennik Spotify na 2024 rok wygląda następująco:

12,99 zł miesięcznie za Premium Student (poprzednio 9,99 zł)

23,99 zł miesięcznie za Premium Individual (poprzednio 19,99 zł)

30,99 zł miesięcznie za Premium Duo (poprzednio 24,99 zł)

37,99 zł miesięcznie za Premium Family (poprzednio 29,99 zł)

Zmiana cennika daje według polskiego prawa możliwość rozwiązania umowy. Dlatego obecni klienci podwyżkę cen odczują dopiero w kwietniu – Spotify dało im czas do namysłu nad nowymi warunkami świadczenia usługi. Zaakceptować nowy cennik można klikając na link w wiadomości o podwyżce lub bezpośrednio z aplikacji.

Jeśli do końca marca 2024 subskrybenci Spotify tego nie zrobią, ich konto zostanie przełączone automatycznie na Spotify Free, a serwis przestanie pobierać pieniądze. „Jeśli nie zaakceptujesz nowej ceny do 31 marca 2024, Twoje konto zostanie przeniesione do bezpłatnej wersji Spotify z reklamami” – poinformował serwis.

W darmowej wersji Spotify co 15 minut odtwarzane są reklamy. Ograniczona jest także możliwość pomijania utworów – maksymalnie można to zrobić 6 razy na godzinę.

Źródło: Radio ZET/Spotify