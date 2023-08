Zła wiadomość dla seniorów. Od tej kwoty ZUS może zawiesić świadczenie

Emerytura może być zmniejszona lub zawieszona jeśli pracujący senior, który ukończył jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) zarobi więcej, niż wskazują ustawowe limity. W Monitorze Polskim opublikowano Komunikat prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Nowe limity dorabiania do emerytury

Limity dorabiania do wcześniejszej emerytury związane są z przeciętnym wynagrodzeniem za dany kwartał. Im większa statystyczna płaca, tym więcej można dorobić bez uszczerbku na świadczeniu.

W świetle prawa emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód pracującego seniora jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Przychód powyżej 130 proc. średniej pensji wiąże się ze wstrzymaniem wypłat. ZUS co kwartał aktualizuje graniczne kwoty.

fot. Monitor Polski

Od września seniorzy będą mogli zarobić maksymalnie 4904,10 zł, by ZUS nie zmniejszył im świadczenia. To kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na miniony kwartał. W okresie od czerwca do końca sierpnia kwota ta wynosi 4987,00 zł.

ZUS zawiesi wypłaty, jeśli zarobki miesięczne będą wyższe niż 130 proc. przeciętnej pensji. Do końca sierpnia jest to kwota 9261,60 zł, z kolei od września do końca listopada kwotą graniczną będzie 9107,50 zł.

O limitach muszą pamiętać renciści i tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.