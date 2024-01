Złoty dramatycznie słabnie? Panika w sieci. O co chodzi z kursem złotego 1 stycznia?

"Złoty osłabił się 10 - 20 proc. w kilka godzin", "Co tu się dzieje?", "O co chodzi?", "Ewidentnie coś się dzieje lub może się stać w najbliższym czasie" - to tylko niektóre z komentarzy, które w Nowy Rok wieczorem zalały sieć.

Internauci masowo zaczęli udostępniać na Twitterze/X skriny z walutowego kalkulatora Google, pokazujące gwałtowny spadek wartości polskiej waluty.

Skrin z 1 styczna z godziny 22:10 ‧ fot. Google ‧ fot. Google

Do sprawy odniósł się już minister finansów Andrzej Domański, który uspokaja, że słabnący złoty to wyłącznie błąd algorytmu strony Google.

"Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to fejk (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy. Na Bloombergu sytuacja wygląda tak" - napisał minister na Twitterze/X.

Radio ZET