Zmiana niedziel handlowych. Nowe przepisy już obowiązują

Zakaz handlu będzie obowiązywał w niedzielę 24 grudnia, ale za to zakupy zrobimy 10 grudnia. Na mocy nowych przepisów jeśli Wigilia przypada w niedzielę, to tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Handel zaś będzie on mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające 24 grudnia. W tym roku to 10 i 17 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele. 10 grudnia sklepy będą otwarte

Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja autorstwa posłów Trzeciej Drogi ostatecznie reguluje kwestię niedziel handlowych wypadających w Wigilię.

"Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia" - wynika z noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

W niedzielę 24 grudnia obowiązywać będzie zakaz handlu, ale zakupy zrobimy 10 i 17 grudnia i to w standardowych godzinach otwarcia sklepów, a nie jedynie do godziny 14:00. Takiego ograniczenia w dniu 10 grudnia chcieli posłowie PiS, jednak ostatecznie przyjęto projekt Trzeciej Drogi, który takich limitów nie przewiduje.

Posłowie Polski 2050 wyrazili nadzieję, że wspomniana nowela będzie „preludium” do liberalizacji zakazu handlu w przyszłym roku. Według wciąż obowiązujących jednak przepisów w 2024 roku klienci sklepów będą mieli do dyspozycji siedem niedziel handlowych: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

fot. RadioZET.pl

W pozostałe niedziele handel będzie dozwolony jedynie w wybranych miejscach np. na stacjach paliw, w kwiaciarniach czy kawiarniach. W 2024 roku za złamanie zakazu handlu niezmiennie grozić będą niemałe kary: od 1000 zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Źródło: Radio ZET/PAP