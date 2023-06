Zmiana płacy minimalnej. „Przeciętnie o 150 zł mniej”

Płaca minimalna ma w 2024 roku rekordowo wzrosnąć, jako że uzależniona jest od wysokości inflacji. Rząd przyznał, że wzrost cen będzie wyższy niż początkowo zakładał przeprowadzając nowelizację budżetu, a w propozycji złożonej Radzie Dialogu Społecznego założył, że najniższe wynagrodzenie wzrośnie docelowo do 4300 zł brutto. OPZZ stwierdziło, że to za mało, pracodawcy chcą zamrożenia płacy minimalnej na poziomie z obecnego roku. Od lipca ma ona wynosić 3600 zł brutto.

Płaca minimalna 2024. 4300 zł brutto to za mało?

W gorącym roku wyborczym politycy nie będą raczej oszczędzać na kosztach obietnic. Po porozumieniu się z „Solidarnością” między innymi w sprawie możliwości wprowadzenia emerytur stażowych rząd przygotował nowelizację ustawy budżetowej, w której zwiększono wydatki i deficyt o 20 mld zł.

Obietnicą, za którą w dużej mierze zapłacą przedsiębiorcy, to znaczne podwyższenie płacy minimalnej. Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto.

Rzecznik KK NSZZ „Solidarność” Marek Lewandowski zaznaczył, że jest jeszcze pół roku do momentu, gdy ta płaca minimalna zacznie obowiązywać. Przypomniał także, że w zeszłym roku „rząd też ogłosił płacę minimalną - ona też była dosyć solidna – ale potem, w trakcie dwustronnych negocjacji z Solidarnością została jeszcze istotnie podniesiona. W lipcu osiągnie ona 3600 zł”.

Wskazał, że „jeżeli rozwój gospodarczy będzie lepszy, jeżeli sytuacja makroekonomiczna będzie lepsza, to na pewno Solidarność podejmie próbę, żeby jeszcze w ciągu roku porozmawiać o płacy minimalnej". Lewandowski dodał, że nie wie, z jakim skutkiem zakończą się te rozmowy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) nie zaakceptowało propozycji minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 zaprezentowanej we wtorek na Radzie Ministrów. - Nasza ocena dotycząca propozycji - którą przedstawiła minister Marlena Maląg - jest negatywna. To prawie 150 zł przeciętnie mniej niż proponowaliśmy w maju - powiedział dyrektor wydziału polityki gospodarczej OPZZ Norbert Kusiak.

- Jesteśmy jednak otwarci na dialog i poszukiwanie w Radzie Dialogu Społecznego kompromisowego rozwiązania. Musi ono jednak uwzględniać rzeczywiste potrzeby osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie oraz odzwierciedlać potencjał finansowy przedsiębiorstw i dobrą kondycję finansów publicznych – zaznaczył Kusiak.

Przypomniał, że OPZZ proponowało średnioroczny wzrost płacy minimalnej do poziomu co najmniej 4420 zł, a rząd zaproponował przeciętny wzrost na poziomie 4271 zł. - Należy patrzeć na proponowaną przyszłoroczną podwyżkę pamiętając o bardzo wysokiej inflacji w roku bieżącym oraz o prognozach na rok 2024 roki – dodał związkowiec. Wspomniał, że rząd skorygował swoją wstępną prognozę z wieloletniego planu finansowego i podniósł wskaźnik prognozowanej inflacji do 6,6 procent, co powinno uzasadniać wyższą propozycję.

Zaznaczył, że wzrost inflacji najbardziej pogarsza kondycję rodzin o najniższych dochodach, które bardzo często zarabiają najniższą krajową. Zwrócił uwagę, że „propozycja rządu jest praktycznie tylko 22 zł ponad ustawowe minimum, które wyliczył rząd”.

- Domagamy się, by nie podnosić minimalnego wynagrodzenia w 2024, tak jak wszyscy pracodawcy (...). Najlepsze z punktu widzenia ekonomicznego - pracowników też - byłoby to, by nie podnosić tego minimalnego wynagrodzenia– przekazał PAP prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) Cezary Kaźmierczak.

- Wielokrotnie postulowaliśmy, żeby płaca minimalna była zróżnicowana, a najlepiej, żeby w ogóle jej nie było – przypomniał Kaźmierczak. Stwierdził, że jeśli płaca minimalna musi być określona, to powinna być zróżnicowana w różnych regionach kraju. - Co innego znaczy 4 tys. zł na Podlasiu czy Podkarpaciu, a co innego w Warszawie czy we Wrocławiu - dodał.

Wspomniał, że podnoszenie płacy minimalnej jest kwestią polityczną. - Jest to decyzja polityczna, ale chybiona. Chcą pozyskać przychylność wyborców, ale tych wyborców jest mało. W moim przekonaniu jest to kalkulacja oparta na myśleniu życzeniowym, a nie na rzeczywistości - dodał.

RadioZET.pl/PAP