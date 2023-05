Zmiana planów wypłaty 14. emerytury. Jest nowa data

14. emerytura została przesunięta na wrzesień. Taką datę wskazał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, odnosząc się do pytania „Super Biznesu” na temat opóźnień w pracach nad ustawą umożliwiającej wypłatę „czternastki” w 2023 i następnych latach. Projekt trafił do uzgodnień pod koniec kwietnia: wcześniejszy harmonogram zakładał, że prawo miało być przyjęte już w marcu. Według nowych przepisów ważna decyzja dotycząca wysokości „czternastki” ma zostać podjęta do 31 października.

Nowy termin wypłaty 14. emerytury. Opóźnienie w pracach

13. emerytura zaczęła trafiać do seniorów, nie obyło się jednak bez problemów. Na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Na temat 14. emerytury jeszcze za dużo nie wiemy, bo wciąż nie ma ustawy, na podstawie której seniorzy mieliby dostać dodatkowe pieniądze. Problematyczna może być też ewentualna wypłata 15. emerytury – tłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” mówił dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Wiceminister rodziny został zapytany, czy mimo opóźnień rząd zdąży z przygotowaniem wypłat 14. emerytury w 2023 roku. - Na pewno tak. Decyzję podejmie Rada Ministrów w rozporządzeniu, gdyż tak wynika z projektu ustawy. Mamy nadzieję, że projekt w najbliższym czasie trafi na obrady rządu, a następnie na drugie w maju posiedzenie Sejmu. (…) Chciałbym, aby czternastka została wypłacona we wrześniu – zadeklarował Stanisław Szwed.

Zgodnie z projektem, który trafił do konsultacji międzyresortowych, 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: 1) kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; 2) kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie ustawy przewiduje się możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. Świadczenie ma być wypłacane w kwocie pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2023 roku z tych danin nie została zwolniona także 13. emerytura.

RadioZET.pl/Super Express/PAP