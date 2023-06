Zmiana w realizacji 500 plus. Minister podała datę

800 plus zainauguruje dopiero w 2024 roku – przypomniała Marlena Maląg. Minister zapowiedziała wcześniej, że ustawa podwyższająca świadczenie może zostać przyjęta jeszcze w czerwcu. Te komunikaty nie dla wszystkich były jasne. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przyznał, że do Zakładu napływa wiele zapytań, dlaczego 500 plus nie jest już wypłacane w wysokości 800 zł, tak jak zapowiadał rząd.

500 plus po staremu. Nowa odsłona dopiero w 2024

- Obecnie nie doszło do żadnych zmian w realizacji świadczenia wychowawczego – podkreśliła Marlena Maląg - Na każde dziecko w rodzinie wypłacane jest wciąż 500 zł, bez względu na dochód. Projekt ustawy, który zwiększy wysokość świadczenia z 500 zł do 800 zł, jest w konsultacjach społecznych.

Szefowa MRiPS poinformowała też, że najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca Rada Ministrów zajmie się regulacjami, które zwiększą wysokość świadczenia wychowawczego. Naszym celem jest to, by ustawę uchwalić w tej kadencji - podkreśliła minister.

- Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia nie ulegną zmianie. Zmieni się jedynie kwota – przypomniała minister.

Program Rodzina 500 plus funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Co miesiąc świadczenie trafia do 7 mln dzieci, a łącznie na ten cel - według danych MRiPS - zostało przeznaczone 230,6 mld zł.

- Jednocześnie przypominam, że wciąż można składać wnioski o wypłatę 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Są jeszcze rodzice, którzy nie dopełnili tej prostej formalności. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub portal MRiPS Emp@tia.pl. Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. – przypomniała minister rodziny i polityki społecznej.

RadioZET.pl/PAP