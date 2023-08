Zmiana wieku emerytalnego. „Już raz dostaliśmy za to baty”

Emerytury będą jednym z tematów kampanii wyborczej i – jak się okazuje – referendalnej. Jedno z pytań podczas referendum 15 października będzie brzmiało: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego, który dziś wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn”. Jak na tak postawione pytanie odpowiedzieliby przedstawiciele PO, którzy przeszło dekadę temu próbowali podwyższyć wiek emerytalny?

Wiek emerytalny po wyborach. Co, jeśli wygra PO?

Posłanka Izabela Leszczyna zadeklarowała, że jeśli PO dojdzie do władzy, to nie podniesie wieku emerytalnego. Jak dodała, opozycja będzie stosowała zachęty do dłuższej pracy.

- Są sposoby, żeby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Mamy gotową ustawę, która mówi o tym, że pracujący senior nie zapłaci składki emerytalnej, pracodawca z kolei zapłaciłby połowę tej składki. Takie rozwiązanie opłaci się wszystkim: systemowi, pracownikowi i pracodawcy. Ustawowo nie zmienimy wieku emerytalnego. Trzeba nam akcji edukacyjnych, a nie propagandowych. Do tego musi dojść dobra polityka prorodzinna, która wspiera rodziny i aktywizuje matki zawodowo – stwierdziła nasza rozmówczyni.

Posłanka PO zapewniła także, że w razie wygranych wyborów opozycja nie ruszy programów socjalnych, które wprowadziła partia rządząca. - 800 plus, trzynastka i czternastka. To zostawiamy, nie likwidujemy programów socjalnych – dodała.

Choć zarówno opozycja, jak i rządzący deklarują, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym, to dłuższa praca i tak może okazać się konieczna. Zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wiek emerytalny powinien być wyższy. Stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia znalazło się wśród rekomendacji OECD dla Polski.