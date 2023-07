Zmiany w 14. emeryturze wchodzą w życie. Duda: nie byliśmy stuprocentowo przekonani

14. emerytura będzie wypłacana co roku – taką zmianę wprowadziła ustawa, która po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę weszła w życie. Na datę oraz ostateczną wysokość wypłaty w 2023 roku trzeba jeszcze poczekać: zostanie ona wyznaczona przez rozporządzenie rządu. - Cieszy mnie ten moment, tym bardziej że wspominaliśmy, jak w 2020 roku w Żyrardowie mieliśmy spotkanie, kiedy ta czternastka wchodziła po raz pierwszy, wtedy eksperymentalnie. Nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo będzie to możliwe, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło - stwierdził Andrzej Duda. Eksperci nie do końca zgadzają się z prezydentem: na wypłatę 13. emerytury zabrakło miliardów złotych, które zostały sfinansowane pożyczką z Funduszu Demograficznego. Będziemy ją spłacać do 2037 roku.

14. emerytura co roku. Seniorzy wyborczym „skarbem” dla rządu

- 13. i 14. emerytura co do zasady wypłacane są z Funduszu Solidarnościowego. Od 2019 roku 1,45 procent wynagrodzenia każdego pracownika przekazuje do niego pracodawca. Do Funduszu Pracy trafia 1 procent. Być może początek roku jest tak niefortunny, że brakuje tak znaczącej kwoty do wypłaty „trzynastek” – to może być przyczyna, dla której potrzebna jest pożyczka z Funduszu Rezerwy Demograficznej. 13. emeryturę ma dostać około 10 mln osób, oznacza to koszt około 15-16 mld zł – wytłumaczył dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, tłumacząc potrzebę pożyczenia 5 mld zł na wypłatę świadczenia.

Komentując wejście w życie ustawy o stałej 14. emeryturze Andrzej Duda podkreślił, że program „został zrealizowany w 2021 roku i 2022 roku, a teraz ustalono, że 14. emerytura będzie świadczeniem stałym, które seniorzy będą otrzymywali co roku”. - To jest ta radosna sposobność, (...) żeby porozmawiać z państwem, zapytać, jakie są jeszcze potrzeby. Tutaj już o różnych potrzebach usłyszeliśmy - dodał prezydent.

Prezydent Duda nazwał seniorów „skarbem”. - Jest to pokolenie, które starało się o wolną Polskę i ją wywalczyło na przełomie lat 80. i 90., gdy kraj odzyskał pełną suwerenność i niepodległość. Po latach ciężkiej pracy i starań dla Polski - temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia - powiedział Duda.

Jak dodał Mateusz Morawicki, „wypełniliśmy nasze kolejne zobowiązanie, kiedy obietnica złożona seniorom została dotrzymana”. - Ta obietnica polegała na tym, że tak będziemy zarządzać finansami publicznymi, żeby starczyło na 14. emeryturę, na 14 świadczenie emerytalne na stałe - powiedział premier. Proces wprowadzania „czternastki” na stałe nie był tak gładki, jak sugerował szef rządu: prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczył wcześniej, że świadczenia z założenia miało być jednorazowe i nie było planów jego kontynuowania.

Prezydent Andrzej Duda 19 lipca 2023 roku podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku i 1 stycznia 2025 roku.

