Zmiany w 500 plus. ZUS dostarcza wiadomość od premiera

800 plus zostanie wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. ZUS postanowił poinformować o tym fakcie rodziców na początku października 2023, a więc kilkanaście dni przed wyborami parlamentarnymi. Przypadek? Część odbiorców tak nie sądzi, umieszczając w internecie komentarze o tym, że w istocie dostali ulotki wyborcze. W materiałach widnieją bowiem podpisy polityków PiS.

ZUS przysłało rodzicom „list od Morawieckiego”. Podwyżka do 800 plus

Koniec 500 plus jest bliski - świadczenie w obecnej formie będzie wypłacane tylko do końca 2023 roku, jako że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podwyższającą wypłaty o 300 złotych miesięcznie na dziecko. Jednocześnie jednak początek 800 plus jest daleki: na większe pieniądze rodzice będą musieli czekać aż do początku 2024 roku. O co w tym wszystkim chodzi, w podcaście „Biznes. Między wierszami” wytłumaczył profesor Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Oglądaj

„9 sierpnia 2023 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana ta oznacza, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tym samym dotychczasowy program Rodzina 500 plus zmienia się w program Rodzina 800 plus. Jest to pierwsza zmiana kwoty tego świadczenia od czasu startu programu w kwietniu 2016 roku” – czytamy w komunikacie, który został rozesłany 4 października poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

W komunikacie pojawiły się także informacje o tym, że zmiana z punktu widzenia beneficjentów jest automatyczna i nie wymaga składania żadnych wniosków: po prostu w 2024 roku wypłaty zostaną powiększone o 300 zł na dziecko.

Pod koniec wiadomości okazało się jednak, że nie był to zwykły komunikat ZUS: pojawiły się w nim bowiem także podpisy premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny Marlena Maląg. „Fakt” podał przykłady komentarzy rodziców, którzy dołączeniem polityków do wysłanej przez wyborami wiadomości poczuli się urażeni. Pojawiły się sformułowania „przedwyborcza wrzutka” i „propagandowa ulotka”.

- Zmiany będą miały realny wpływ dopiero od 1 stycznia 2024 r., więc nie było argumentu, aby w końcówce kampanii wyborczej rozsyłać korespondencję sygnowaną przez kandydatów do Sejmu – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Dodał, że można było z wysyłką wstrzymać się do 16 października, żeby nie prowokować zarzutów o wpisywanie się przez ZUS w trwającą kampanię.

– Jest to standardowa procedura, którą realizuje zakład przed wejściem w życie istotnych zmian prawnych dla osób uprawnionych do świadczeń – a w tym przypadku zmiana dotyczy opiekunów ok. 7 milionów dzieci – poinformował „Fakt” ZUS. – Widzimy, że uprawnieni zgłaszają się z różnymi wątpliwościami dotyczącymi zmian w programie Rodzina 500 plus. Na salach obsługi klientów, a także na naszych infoliniach klienci pytają, od kiedy zakład zwiększy kwotę przelewu, a także o to, czy trzeba składać kolejny wniosek o świadczenie – dodał Zakład i podkreślił, że kampania jest potrzebna i będzie prowadzona do końca roku.

– Oprócz prezes ZUS pod pismem podpisali się prezes Rady Ministrów oraz minister rodziny i polityki społecznej, którzy wprowadzali te korzystne rozwiązania – dowiedziała się gazeta od biura prasowego ZUS.