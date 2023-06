Zmiany w emeryturach. „Uchylenie wygaszającego charakteru”

Emerytury stały się gorącym tematem kampanii wyborczej, a sztaby dopiero się rozgrzewają. Minister rodziny Marlena Maląg mogła przez przypadek ujawnić, że rząd planuje podwyższyć wypłaty 13. i 14. emerytury. Jarosław Kaczyński stwierdził, że droga do emerytur stażowych jest otwarta mimo wcześniejszych deklaracji, że nie zostaną one wprowadzone. Zmiany mają być też wprowadzone w emeryturach pomostowych.

Emerytury stażowe to postulat NSZZ „Solidarność” – związkowcy chcą, żeby kobiety mogły przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po przepracowaniu 40 lat. Obniżyłoby to wiek emerytalny nawet do odpowiednio 53 i 58 lat. Co znaczyłoby to dla seniorów w podcaście „Biznes. Między wierszami” wytłumaczył Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej i ekspert HRK Payroll Consulting.

Część obietnic wyborczych spełniać ma poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz o niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem.

Przedstawicielka wnioskodawców Bożena Borys-Szopa (PiS) podkreślała, że rozwiązania zawarte w projekcie służą pracownikom. Zakłada on m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

- Od przyszłego roku emerytury pomostowe wedle nowej proponowanej przez nas ustawy będą przysługiwały również i tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Po spełnieniu warunków dotyczących m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, czy wykonywania właśnie pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Każda osoba wykonująca taką pracę będzie miała prawo do emerytury pomostowej, bez względu na datę jej rozpoczęcia - podkreśliła posłanka PiS.

- Udowadniamy w ten sposób, że dialog oparty o wzajemny szacunek oraz dobrą wolę stron przynosi konkretne rozwiązania. Pokazujemy, że kompromis nawet w sprawach trudnych jest możliwy – stwierdziła Urszula Rusecka, posłanka PiS.

Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że emerytury pomostowe funkcjonują od 2009 r. i zastąpiły wówczas tzw. wcześniejsze emerytury. - Chociaż Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje szczególne warunki na wielu stanowiskach uznając, że praca ta nie ma takiego charakteru. uzyskanie uprawnień do emerytury pomostowej stanowi gwarantowaną batalię w sądach - wskazała posłanka KO.

W imieniu klubu zapowiedziała poparcie dla omawianej regulacji zaznaczając, że zmiany są „wybiegiem wyborczym” i nie zostały odpowiednio skonsultowane z innymi związkami zawodowymi.

Zdaniem Tadeusza Tomaszewskiego z Lewicy projekt ustawy idzie w dobrym kierunku. - Wprowadzenie tych regulacji było oczekiwane przez ruch związkowy od wielu lat. Szkoda tylko, że nie dostrzegacie konstytucyjnej Rady Dialogu Społecznego i innych partnerów związkowych - powiedział poseł. Pytał także o przyszłość projektu w sprawie emerytur stażowych, który znajduje się w „sejmowej zamrażarce”. Poinformował, że klub Lewicy zagłosuje za projektowaną regulacją.

Grzegorz Braun (koło Konfederacji) ocenił, że rozwiązanie „wciąga do piramidy ZUS kolejne pokolenia”, a związki zawodowe „od czasu do czasu wyszarpują jakieś większe ochłapy dla swoich”. Jak mówił, Konfederacja nie popiera „tego systemu ani w ogóle ani w szczególe”. Z kolei Paulina Hennig-Kloska (koło Polska 2050) stwierdziła, że projekt „to nic innego jak kiełbasa wyborcza”.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych wprowadza pozytywne rozwiązania dla setek tysięcy pracowników. Poinformował, że emerytury pomostowe pobiera ok. 40 tys. osób. "Przypomnę, że jest Fundusz Emerytur Pomostowych. Szacujemy, że przyrost wydatków na emerytury pomostowe będzie w stosunku do całego sytemu emerytalnego na poziomie 0,02 proc." - podał Szwed.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Senioralnej i Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

RadioZET.pl/PAP