"Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Potwierdzają się więc niejako doniesienia reportera Radia ZET Mariusza Gierszewskiego, który pod koniec marca informował o możliwych roszadach w szefostwie banku oraz niepewnej pozycji samego Gruzy.

Zmiany w PKO BP. Paweł Gruza rezygnuje

Paweł Gruza został powołany do zarządu PKO BP 8 sierpnia 2022 r. Powołano go na prezesa banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu miał pełnić funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu.

KNF do chwili obecnej nie udzieliła odpowiedzi na wniosek o zgodę na powołanie Pawła Gruzy na prezesa PKO BP. Wcześniej prezesem PKO BP była Iwona Duda, która po rezygnacji w sierpniu 2022 r. została członkinią Rady Polityki Pieniężnej.

Jak nieoficjalnie podała Gazeta.pl, zmiany to efekt gniewu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał się wściec, że zarząd nie realizował poleceń rządu. "Polityka banku - wbrew rządowi - miała polegać na ociąganiu się i proponowaniu zbyt niskich oprocentowań dla depozytów. Brak takiej ofensywnej polityki ściągania pieniędzy z rynku daje z kolei pole do wzrostu inflacji i stąd ta złość w centrali PiS i samego prezesa" - czytamy w artykule portalu.

"Premier odbija bank z rąk Sasina"

Gruza był związany z obozem obecnego wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Teraz w kierownictwie bankowego giganta może dojść do radykalnych zmian, być może na korzyść walczącego z Sasinem o wpływy w spółkach Skarbu Państwa premiera Mateusza Morawieckiego.

"Dariusz Szwed z BGK, człowiek Morawieckiego, będzie nowym prezesem PKO BP. [...] Premier odbija bank z rąk Sasina. Kaczyński wściekł się na zarząd PKO, zażądał czystki. Powód? Ociąganie się z podwyższaniem procentów na lokatach, gdy inflacja hula" - pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta.pl