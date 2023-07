Zmiany w ustawie o 800 plus. Maląg: absurdalne poprawki

800 plus według planów rządu ma trafić do rodziców dopiero w 2024 roku. Opozycja stara się, żeby podwyżka świadczenia, które wskutek inflacji straciło połowę realnej wartości, została przyznana wcześniej, już od czerwca 2023 roku. Minister rodziny Marlena Maląg stwierdziła, że ma to na celu „opóźnienie przyjęcia ustawy”. Poprawki zostaną najprawdopodobniej odrzucone przez Sejm.

Przyspieszenie 800 plus? Rząd: opozycja opóźnia wdrożenie ustawy

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby mieli więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Oglądaj

Zgłoszone przez opozycję poprawki do nowelizacji budżetu, dzięki którym znajdą się pieniądze na wypłaty 800 plus od czerwca, mają być poddane głosowaniu w piątek 28 lipca. To psuje szyki Prawu i Sprawiedliwości, co przyznała szefowa MRiPS.

- My oczekujemy dzisiaj w Sejmie na uchwałę Senatu w sprawie ustawy o 800 plus. Taki był plan, że dzisiaj będzie ta uchwała Senatu głosowana w Sejmie - powiedziała Maląg. Przyznała jednak, że najprawdopodobniej nie trafi ona dzisiaj do Sejmu.

Zdaniem minister to opozycja opóźnia wdrożenie ustawy. - To pokazuje całą drogę opozycji i to, jak wspiera politykę prorodzinną. Kiedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana świadczenia 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów i dzieci, a także częściowo darmowe autostrady - wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego - zaznaczyła.

- Chcieli od 1 czerwca waloryzować świadczenie 500 i cała karuzela kuglarstwa, które uprawiają każdego dnia ruszyła - oceniła. - Teraz mówimy: sprawdzam. Na komisji sejmowej zgłaszali absurdalne poprawki, a teraz opóźniają wdrożenie tej ustawy - dodała.

RadioZET.pl/PAP