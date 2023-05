Zmiany w wypłatach 500 plus. ZUS: decyduje data wniosku

800 plus to na razie pieśń przyszłości – rząd nie zamierza zgodzić się na propozycję Donalda Tuska, żeby podwyżkę przeprowadzić już od 1 czerwca. Wtedy rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy – osoby, które chcą dalej otrzymywać świadczenie, powinny złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Jeśli dotrze on zbyt późno, termin wypłat 500 plus dla danej osoby może się zmienić.

500 plus w nowych terminach. Dzień wypłaty może się zmienić

500 plus trafia co miesiąc do 6,5 mln dzieci. Świadczenie przyznawane jest na okres roku, liczony od 1 czerwca do 31 maja. Na każdy z nich trzeba złożyć odpowiedni wniosek – osoby, które zrobiły to do 30 kwietnia, mogą liczyć na ciągłość wypłat i otrzymywanie pieniędzy w tych samych terminach, co w obecnym okresie rozliczeniowym.

ZUS wysyła przelewy na konta rodziców 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że jeśli dana data wypada w niedzielę lub święto, to pieniądze przekazywane są dzień wcześniej. Podczas okresu rozliczeniowego daty przelewów nie zmieniają się, dzięki czemu rodziny mogą bezpiecznie planować budżety. Podczas przejścia do nowego okresu może się to zmienić.

– Dla osób, które złożyły w ostatnich tygodniach wniosek o świadczenie, terminy wypłaty nie powinny się zmienić. Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. Zakład będzie dla takich osób wyznaczał najbliższe terminy wypłat. Nie zawsze mogą się one pokrywać z obecnymi datami przelewów – ostrzegł w „Fakcie” Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Datę realizacji przelewów w danym okresie rozliczeniowym można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest ona ustalana w chwili rozpatrywania złożonego wniosku. Osoby, dostarczyły go do końca kwietnia 2023 mogą być raczej spokojne: w ich przypadku nic nie powinno się zmienić, 500 plus będzie do nich płynąć regularnie co miesiąc.

Inaczej jest z osobami, które wnioski o przedłużenie otrzymywanego świadczenia złożyły lub złożą w maju. W ich przypadku data może się zmienić, na dodatek w czerwcu nie otrzymają pieniędzy – zostaną one wypłacone z opóźnieniem do 31 lipca, wraz z 500 plus za ten miesiąc. Podwójne wyrównanie otrzymają także osoby, które zgłoszą chęć kontynuowania otrzymywania świadczenia w czerwcu – pieniądze zostaną przekazane do 31 sierpnia.

Dalsze spóźnienie się ze złożeniem wniosku będzie już skutkowało utratą części świadczenia – ZUS będzie wypłacał 500 plus od miesiąca przyjęcia dokumentów, z trzymiesięcznym opóźnieniem. Starający się o przedłużenie wypłat w lipcu stracą więc 500 plus za czerwiec.

