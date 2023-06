Zmiany w zakazie handlu. Tego dnia nie zrobimy zakupów

Zakaz handlu zakłada, że okazje do niedzielnych zakupów będą ograniczone. W całym 2023 roku do sklepów można udać się w niedziele: 29 stycznia, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia i 17 grudnia. Co z 24 grudnia?

Zakaz handlu 2023. Jedna niedziela handlowa mniej

Zgodnie z art. 4 ustawy ograniczającej handel „powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane. Art. 8 doprecyzowuje z kolei, że 24 grudnia powierzanie pracy zatrudnionym jest zakazane, ale po godzinie 14:00.

Dzień ten wypada jednak w niedzielę. Waldemar Buda rozwiał wątpliwości: - w tym roku Wigilia przypadająca w niedzielę handlową będzie dniem niepracującym – odparł minister. W praktyce oznacza to jedną niedzielę handlową mniej.

fot. RadioZET.pl

- Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię – stwierdził Waldemar Buda.

RadioZET.pl/PAP