Zmiany we wsparciu dla rodzin. „Dzisiaj ten program też ogłaszamy”

Pieniądze na program „Po pierwsze Rodzina!” będą w 2024 roku większe – zapowiedziała Marlena Maląg. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest usytuowanie dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania – wytłumaczyło ministerstwo rodziny. Co to oznacza w praktyce?

„Po pierwsze Rodzina!” 2024. Nowe zasady przyznawania pieniędzy

W dotychczasowe odsłonie konkursu dotację mogły uzyskać projekty „upowszechniające informacje, ukierunkowane na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujące i promujące pozytywny wizerunek małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa”.

Maląg podkreśliła na konferencji, że realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Po pierwsze rodzina”, program ewoluował.

Przypomniała, że „na początku był to program tylko dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji programów prorodzinnych”. Następnie zaś „doszedł kolejny komponent, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem: to zakładanie Klubików Mam, które mogą liczyć na dofinansowanie”. - Dzisiaj ten program też ogłaszamy na rok 2024 – zadeklarowała Maląg.

Z danych udostępnionych przez ministerstwo wynika, że na tworzenie Klubów Mam i Klubów Rodzinnych resort przewidział w 2024 roku 7 mln zł. Spotkania i konsultacje mają służyć „rozwijaniu kompetencji rodzicielskich” oraz „nawiązywania długotrwałych relacji i przyjaźni”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało ponadto, że 23 listopada uruchomione zostały dwa programy rządowe - program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 rok oraz program „Asystent rodziny w 2023 roku”. Łącznie na oba programy przeznaczono 70 mln zł.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej