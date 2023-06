Znaczny wzrost płacy minimalnej. „Zyskają emeryci”

Płaca minimalna 2024 ma według propozycji rządu wzrosnąć docelowo do 4300 zł brutto. To ponad 2 razy więcej, niż wynosi minimalna emerytura i znacznie więcej, niż wynosi średnia wartość świadczenia. Seniorzy, którzy z powodu wysokiej inflacji zbiednieli, mogą więc czuć pokusę (lub wręcz potrzebę) zapewnienia sobie dodatkowych wpływów. „To dobra informacja, bo wskaźnik zatrudnienia emerytów jest dosyć niski, mimo że w tej grupie drzemie ogromny potencjał, zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych” – stwierdzili eksperci Personnel Service.

Płaca minimalna 2024. Więcej emerytów będzie dorabiać?

Z danych ZUS z marca 2023 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera nieco ponad 6,1 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia w grudniu 2022 roku wynosiła 2960,76 zł miesięcznie. Jednocześnie 826 tys. osób pracuje, co oznacza, że mają ustalone prawo do emerytury i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To oznacza, że pracuje mniej więcej co siódmy (13,5 procent) emeryt. W 2011 roku była to co dziesiąta osoba (10,9 procent).

– Dla części emerytów podjęcie pracy to sposób na spędzanie czasu, zabicie nudy, bądź regularne znajdowanie się wśród ludzi. Część nie ma jednak wyjścia, bo średnia wartość emerytury jest dosyć niska i zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej staje się to sposobem na przeżycie. Inflacja, która nadal jest dwucyfrowa, to dla starszych osób wyzwanie i motywacja do szukania pracy. Dodatkową będzie dwukrotne podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Akurat dla tej grupy może to mieć niebagatelne znaczenie, co będzie też korzystne dla całego rynku pracy. Pamiętajmy, że trendy demograficzne są nieubłagane. Z prognoz GUS wynika, że liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w naszym kraju w 2050 roku wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły ok. 40 proc. ogółu ludności Polski – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Patrząc na dane Eurostatu podsumowujące 2021 rok, w Europie jest wiele krajów, w których statystyki zatrudnienia osób w wieku powyżej 65 r.ż. są wyższe. Dla przykładu, w Danii 28,9 proc. mężczyzn od 65 do 69 r.ż. pracuje, w Niderlandach ten odsetek wynosi 26,1 proc., w Estonii to 31,3 proc., a w Irlandii 35,6 proc. W przypadku kobiet powyżej 65 r.ż. te statystyki są nieco niższe, ale nadal przewyższają w wielu krajach te notowane w Polsce. W Niemczech ten odsetek to 14,1 proc., w Niderlandach 16,8 proc, a w Estonii to rekordowe 33,5 proc.

W maju br. minister Marlena Maląg podawała, że minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje 3 mln osób, podczas gdy jeszcze w 2015 roku było to ok. 1,5 mln pracowników. Propozycja rządu na 2024 roku zakłada, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4242 zł brutto, a od 1 lipca do 4300 zł brutto. Zgodnie z szacunkami podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia objętych będzie około 3,6 mln osób. Wśród nich będą też emeryci, którzy często są zatrudniani właśnie za minimalną stawkę.

– W przyszłym roku będziemy mieć do czynienia, podobnie jak w tym, z dwiema podwyżkami płacy minimalnej, co jest atutem w szczególności dla emerytów oraz rencistów. Na razie ta grupa zawodowa jest wciąż niedoceniana i często marginalizowana na rynku pracy. Nie ma też powszechnego nawyku przedłużania swojej aktywności zawodowej. Wydaje się, że wzrost płacy minimalnej będzie impulsem do tego, żeby emeryci zmienili swoje przyzwyczajenia i z większą chęcią podejmowali się pracy nawet na część etatu – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

RadioZET.pl/ Personnel Service