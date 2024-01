Znak B-37 oznacza ‘zakaz postoju w dni nieparzyste’. Jak czytamy w obwieszczeniu ministra infrastruktury, jest on używany przede wszystkim w miastach w celu udostępnienia jednej strony jezdni, co drugi dzień, dla potrzeb np. zaopatrzenia sklepów, sprzątania drogi, usuwania śniegu. Znak B-37 wygląda tak, jak na poniższej grafice:

fot.

Znak B-37. Kiedy obowiązuje?

B-37 obowiązuje w nieparzyste dni miesiąca, czyli kolejno 1., 3., 5, 7. i 9. oraz następujące po nich. Co więcej, powinien być umieszczany po stronie nieparzystej ulicy (nieparzyste numery posesji).

Do tego, znak B-37 stosuje się w parze ze znakiem B-38 umieszczonym po przeciwnej stronie drogi. Umieszczenie tych znaków dopuszcza postój pojazdu trwający nie dłużej niż minutę. Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzyste na stronie placu stosuje się znak B-37 z tabliczką T-26 (tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu). Na przeciwległej stronie placu stosuje się znak B-38 z tabliczką T-26.

Znak B-37 – gdzie przestaje obowiązywać?

W dokumentach rządowych czytamy, że zakaz wyrażony przez znaki (...) B-37 i B-38 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, o ile nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu. „Nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią” – dodaje prawodawca.

Znak B-37 – kogo obowiązuje?

Znak B-37 obowiązuje wszystkich kierowców za wyjątkiem ‘uprawnionych osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności’.

Jak czytamy w przepisach „zakazy wyrażone znakami mogą być też ograniczone do niektórych uczestników ruchu. Wyjątków takich nie można stosować do znaków: (…) B-37, B-38 (…)".

Jaka kara grozi za złamanie zakazu?

W przypadku nieprzestrzegania przepisów, które wyraża B-37 i B-38 mandat wynosi 100 złotych. Wyższa może być kara, którą zapłacimy za odholowanie auta stojącego na zakazie.

Jak podaje autoswiat.pl, obecnie za taką usługę trzeba zapłacić 600 zł (auto do 3,5 t), a do tego należy doliczyć 50 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju naszego auta na parkingu strzeżonym, na który zostało przewiezione. Kara wzrasta zatem ze 100 do 750 zł.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl/Dziennik Ustaw/autoswiat.pl/