Znany polityk wraca do gry. Co zaoferuje? „Cięcia w 500 plus i zasiłkach”

Ryszard Petru w programie „Tłit” Wirtualnej Polski zadeklarował, że chce wrócić do polityki i będzie startował w wyborach do Senatu. Jak będzie wyglądała jego „kontroferta” dla potencjalnych wyborców?

Petru chce wrócić do polityki i obciąć 500 plus

500 plus to świadczenie, które przed wyborami parlamentarnymi bywa punktem odniesienia w programach wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zwiększenie wypłat dla rodzin z dziećmi do 800 zł, co z kolei bez skutku przyśpieszyć chciała Platforma Obywatelska. Ryszard Petru przyznał z kolei, że na tym polu wprowadziłby ograniczenia. W programie "Tłit" stwierdził, że świadczenia socjalne powinny być uzależnione od kryterium dochodowego.

- Dzięki temu możemy zaoszczędzić co najmniej 40 miliardów. Niedługo zaproponuję pułap dochodowy. (...) Kluczem do szczęścia nie jest, żeby państwo dawało nam zasiłki, ale żebyśmy z własnej pracy mieli wynagrodzenia, które pozwolą nam godnie żyć – wyjaśnił rozmówca Wp.pl

Rząd tymczasem zapewnia, że nie ma mowy o ograniczeniu wypłat 500 plus. Waloryzacja planowo ma ruszyć 1 stycznia 2024 roku, zaś projekt jeszcze w tej kadencji ma trafić pod obrady parlamentu.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska