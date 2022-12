Zniesienie wieku emerytalnego. Pół roku przed wyborami

Wiek emerytalny przestał obowiązywać w Turcji. Decyzję na 6 miesięcy przed wyborami ogłosił Tayyip Erdogan. Ruch ma przekonać wyborców mocno dotkniętych szalejącą inflacją do poparcia obozu władzy. W Polsce także mówi się o „cukierkach wyborczych”, aczkolwiek na nieco mniejszą skalę z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Z tego powodu wypłaty 15. emerytury raczej nie będzie – a przynajmniej takie sygnały wypuszcza polski rząd. Nie ma też raczej szans na wprowadzenie emerytur stażowych – zniesienie wieku emerytalnego w Turcji jest podobnym rozwiązaniem

Wiek emerytalny. Zniesienie wymogu przed wyborami

Emerytury stażowe należą się Polakom, żeby nie musieli pracować aż do śmierci – przekonywała „Solidarność”. Pomysł jest prosty: zamiast wymagać osiągnięcia odpowiedniego wieku – obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – wystarczyłoby przepracowanie odpowiedniej liczby lat. Pozwoliłoby to na wcześniejsze przejście na emeryturę osób, które pracę zaczęły w młodym wieku. Rozwiązanie było obietnicą wyborczą PiS.

W Turcji wiek emerytalny wynosił 58 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Przeciwko takiemu rozwiązaniu grupy pracownicze wypowiadały się od lat, postulując zastąpienie wymogu osiągnięcia minimalnego wieku warunkiem przepracowania obowiązkowej liczby dni pracy.

Erdogan przychylił się do żądań pracowników, likwidując wiek emerytalny i zastępując obowiązkiem przepracowania 7200 dni składkowych, czyli około 20 lat. Oznacza to, że ponad 2 mln obywateli Turcji uzyskało natychmiastowe prawo do przejścia na emeryturę. To świadczenie pobierało do tej pory 13,9 tureckich seniorów. Koszt przedwyborczej modyfikacji systemu ubezpieczeń społecznych nie został podany.

Czy w przedwyborczej gorączce podobne rozwiązanie może zostać wprowadzone także w Polsce? Jarosław Kaczyński nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości.

- Emerytury stażowe prowadziłyby do tego, że kobiety niewiele po pięćdziesiątce, a to są, jeśli nie dotknie kogoś jakaś choroba, panie w pełni sił, a punktu widzenia kogoś takiego jak ja, a takich starszych panów też trzeba brać pod uwagę, to są po prostu młódki, dziewczęta. A takie panie byłyby już na emeryturze – stwierdził prezes PiS. Kaczyński dodał, że w wielu przypadkach wcześniejsze świadczenie było traktowane jako dodatkowa pensja, a seniorzy którym emerytura stażowa by przysługiwała, kontynuowaliby pracę. Najważniejszym argumentem przeciw proponowanemu przez „Solidarność” rozwiązaniu były jednak pustki w budżecie Polski.

- Jeśli chodzi ogólnie o emerytury stażowe, to przykro nam, ale w tej chwili nas na to jeszcze nie stać, bo co prawda bardzo zwiększyliśmy możliwości państwa, ale one wciąż nie są takie, jakie bylibyśmy chcieli - wytłumaczył prezes PiS. Inflacja w Tucji mogła sięgnąc nawet 185 procent, mimo to Erdogan obniżał stopy procentowe, broniąc swojej „koncepcji ekonomicznej”. Prezydent Turcji obiecał, że przyniesie ona korzyści, a inne państwa będą naśladować jego politykę gospodarczą.

RadioZET.pl/Business Insider Polska